Некачественное содержание дорог в Нижнем Тагиле стало причиной ряда ДТП

В качестве положительного примера он привел Южный въезд в город, который сотрудники ГИБДД перекрывали от улицы Садоводов до ТЦ «Депо» в январе для расчистки от снега и устранении колеи. Такие меры были приняты после двух ДТП, в ходе расследования которых обнаружились недочеты в содержании дороги. По мнению депутата, подобным образом нужно поступать и на других улицах Нижнего Тагила.