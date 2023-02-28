TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Некачественное содержание дорог в Нижнем Тагиле стало причиной ряда ДТП

28 февраля 2023, 09:19
Фото: групп в ВК «Тагил без ям»
Одной из причин дорожно-транспортных происшествий в Нижнем Тагила стало плохое содержание дорог, заявил начальник ГИБДД Александр Зверев на очередном заседании городской думы.
Сопутствующие причины возникновения ДТП — это неблагоприятные дорожные условия. Самые распространенные из них — это в зимний период: снежные накаты, валы, отсутствие видимости, — отметил Александр Зверев.

В ответ на это депутат гордумы Никита Беркутов попросил сотрудников ГИБДД также оказывать влияние на дорожные службы для лучшего исполнения контрактов по содержанию дорог. 

Очень много мы писали по мероприятиям, проводимым в качестве контроля за содержанием дорог, владельцам, сервисным предприятиям. Но эти вещи хорошо решаются с помощью сотрудников автоинспекции. Вас уважают на дорогах, вас слушают, — подчеркнул Никита Беркутов.

В качестве положительного примера он привел Южный въезд в город, который сотрудники ГИБДД перекрывали от улицы Садоводов до ТЦ «Депо» в январе для расчистки от снега и устранении колеи. Такие меры были приняты после двух ДТП, в ходе расследования которых обнаружились недочеты в содержании дороги. По мнению депутата, подобным образом нужно поступать и на других улицах Нижнего Тагила.

Два человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Узнать подробнее

Всего в 2022 году в Нижнем Тагиле произошло 187 аварий, что на 18% больше, чем годом ранее. Чаще всего ДТП происходили по четвергам и субботам.

В Нижнем Тагиле больше всего ДТП в 2022 году произошло по четвергам и субботам
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Дороги#Содержание#ГИБДД#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Никита Беркутов#Александр Зверев
Подпишитесь
Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП
Сегодня, 09:15
Роспотребнадзор выявил некачественную воду после жалоб тагильчанина с ул. Космонавтов
Вчера, 12:15
На 35 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила в январе 2023 года
Вчера, 10:23
Итоги недели: превышение выбросов и смердящее поле с навозом
Вчера, 07:10
Вместе с Уралвагонзаводом ипотека не страшна
Вчера, 11:22