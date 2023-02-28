Некачественное содержание дорог в Нижнем Тагиле стало причиной ряда ДТП

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Сопутствующие причины возникновения ДТП — это неблагоприятные дорожные условия. Самые распространенные из них — это в зимний период: снежные накаты, валы, отсутствие видимости, — отметил Александр Зверев.
В ответ на это депутат гордумы Никита Беркутов попросил сотрудников ГИБДД также оказывать влияние на дорожные службы для лучшего исполнения контрактов по содержанию дорог.
Очень много мы писали по мероприятиям, проводимым в качестве контроля за содержанием дорог, владельцам, сервисным предприятиям. Но эти вещи хорошо решаются с помощью сотрудников автоинспекции. Вас уважают на дорогах, вас слушают, — подчеркнул Никита Беркутов.
В качестве положительного примера он привел Южный въезд в город, который сотрудники ГИБДД перекрывали от улицы Садоводов до ТЦ «Депо» в январе для расчистки от снега и устранении колеи. Такие меры были приняты после двух ДТП, в ходе расследования которых обнаружились недочеты в содержании дороги. По мнению депутата, подобным образом нужно поступать и на других улицах Нижнего Тагила.
Всего в 2022 году в Нижнем Тагиле произошло 187 аварий, что на 18% больше, чем годом ранее. Чаще всего ДТП происходили по четвергам и субботам.