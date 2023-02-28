Пенсионер чуть не сбил пешеходов на тротуаре в Нижнем Тагиле

На место случившегося приехали сотрудники дорожной полиции. Но даже им, рассказывает тагильчанка, не удалось понять, куда и откуда ехал пенсионер (он уверял, что едет в Нижний Тагил). Удалось установить год рождения мужчины и отсутствие у того мобильного телефона. Пожилого человека забрали в больницу на скорой помощи, так как запаха алкоголя от него не прослеживалось. На данный момент, уверена очевидица, Renault Logan стоит на том же месте, где его и оставили.