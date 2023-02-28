Пенсионер чуть не сбил пешеходов на тротуаре в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Со слов свидетелей произошедшего, автомобиль мужчины стоял вблизи пешеходного перехода со включенными фарами, а его владелец полулежал в водительском кресле. Узнать, все ли у человека в порядке, вызвался глава семейства неравнодушных тагильчан.
Житель Нижнего Тагила подошел к авто и поинтересовался, не случилось ли с водителем чего-либо. Тот ответил, что у него «все хорошо», однако наблюдаются неизвестные проблемы с автомобилем — не едет. Муж рассказавшей о случившемся девушки решил помочь пенсионерку и дотолкал машину французской марки до стоянки вблизи магазина.
После этого автомобиль внезапно поехал прямо по пешеходной дорожке. Он следовал вне проезжей части до самого конца улицы — остановился у торговой точки «Солнышко».
Слава богу, что на его пути не попалось людей! Так как совершенно точно могу сказать, что он совершенно не контролировал свои действия и не понимал, как она [машина] вообще едет, — рассказала свидетель произошедшего в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Семья тагильчан отправилась вслед за пенсионером. Они вызвали сотрудников Госавтоинспекции, так как считали, что «с ним [пожилым водителем] что-то не так». Жители Нижнего Тагила забрали у автомобилиста ключ зажигания и остались ожидать прибытия ГИБДД. В это время мужчина продолжал утверждать, что с ним все в порядке.
На место случившегося приехали сотрудники дорожной полиции. Но даже им, рассказывает тагильчанка, не удалось понять, куда и откуда ехал пенсионер (он уверял, что едет в Нижний Тагил). Удалось установить год рождения мужчины и отсутствие у того мобильного телефона. Пожилого человека забрали в больницу на скорой помощи, так как запаха алкоголя от него не прослеживалось. На данный момент, уверена очевидица, Renault Logan стоит на том же месте, где его и оставили.