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Published Сегодня, 11:23

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«Подрезала Ока»: в Нижнем Тагиле внедорожник застрял в снегу на обочине

28 февраля 2023, 11:23
Фото: TagilCity.ru
Вечером 27 февраля в Нижнем Тагиле внедорожник Nissan вылетел в снег на обочине, пытаясь избежать столкновения с «Окой».

Водитель Nissan рассказал очевидцам ДТП, что ехал по главной дороге и ему не уступил дорогу мужчина за рулем «Оки». Ему пришлось вывернуть руль вправо, чтобы избежать столкновения, но он все равно задел задний бампер у малолитражки. В результате Nissan вылетел на обочину в снег вниз капотом.

Мы поехали набирать воду и по дороге на Песчаный карьер увидели перевернувшийся в снег Nissan. Несколько водителей остановились, чтобы помочь. Если бы мужчина на внедорожнике не вывернул, то последствия были бы куда печальнее. Участники аварии ждали сотрудников Госавтоинспекции, — рассказал подписчик TagilCity.ru Кирилл.
Фото: TagilCity.ru

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

27 февраля около 17.30 на 154 км автодороги «Екатеринбург — Серов» 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-1111 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда. Он допустил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 65-летнего мужчины, — пояснили в ГИБДД.
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#Евгения Сафина#Авария#Внедорожник#Автомобиль#Дорога#Снег#ДТП#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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