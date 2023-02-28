«Подрезала Ока»: в Нижнем Тагиле внедорожник застрял в снегу на обочине

Водитель Nissan рассказал очевидцам ДТП, что ехал по главной дороге и ему не уступил дорогу мужчина за рулем «Оки». Ему пришлось вывернуть руль вправо, чтобы избежать столкновения, но он все равно задел задний бампер у малолитражки. В результате Nissan вылетел на обочину в снег вниз капотом.