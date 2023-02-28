«Подрезала Ока»: в Нижнем Тагиле внедорожник застрял в снегу на обочине

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Водитель Nissan рассказал очевидцам ДТП, что ехал по главной дороге и ему не уступил дорогу мужчина за рулем «Оки». Ему пришлось вывернуть руль вправо, чтобы избежать столкновения, но он все равно задел задний бампер у малолитражки. В результате Nissan вылетел на обочину в снег вниз капотом.
Мы поехали набирать воду и по дороге на Песчаный карьер увидели перевернувшийся в снег Nissan. Несколько водителей остановились, чтобы помочь. Если бы мужчина на внедорожнике не вывернул, то последствия были бы куда печальнее. Участники аварии ждали сотрудников Госавтоинспекции, — рассказал подписчик TagilCity.ru Кирилл.
В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.
27 февраля около 17.30 на 154 км автодороги «Екатеринбург — Серов» 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-1111 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда. Он допустил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 65-летнего мужчины, — пояснили в ГИБДД.