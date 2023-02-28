Полицейские облавы на представителей «ЧВК Редан» прошли по всей России

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Известно о сотнях задержанных детей в разных городах и регионах страны. Только в столице задержали около 350 представителей нового движения, сообщает MSK1.RU. В некоторых городах правоохранители следят за деятельностью подростков, но активных мероприятий пока что не проводят.
В Москве полицейский рейд начался после того, как случилась массовая подростковая драка. И в субботу 25 февраля, и в воскресенье 26 февраля наряды и спецмашины стояли около торгового центра «Авиапарк». У задержанных детей, которых подозревали в участии в неформальном движении, изъяли ножи, газовые баллончики, пистолеты для страйкбола. На их родителей завели административные дела по факту неисполнения родительских обязанностей.
Наиболее крупная облава случилась в Санкт-Петербурге 26 февраля, сообщает «Фонтанка». Задержали больше сотни подростков. ТЦ «Галерея», например, был закрыт сотрудниками ОМОНа на вход, а покупателей выпускали только после проверки. Со слов детей, у них забирали телефоны, опрашивали и фотографировали.
Аналогичная ситуация случилась и в Новосибирске. Полицейские окружили детей в необычной одежде, задержали с целью предотвращения «противоправных действий», сообщает NGS.RU. В свою очередь красноярские полицейские устроили дежурство у ТРЦ «Планета»: они осматривали рюкзаки подростков, изучали одежду и татуировки на руках.
В столице Татарстана подростки заполонили ТЦ «Тандем». В ОП отправили 16 человек. Все задержанные — молодые люди 2022-2008 года рождения, сообщает 116.RU. В Ярославле задержали 15 человек, следует из информации 76.RU. Стычка детей также случилась на парковке ТЦ «Горизонт» в Ростове-на-Дону, где ростовчане заливали друг друга из перцовых баллончиков.
«ЧВК Редан» — это ребята, фанатеющие от аниме «Hunter x Hunter». В центре сюжета — банда с аналогичным названием, но без упоминания частной военной компании. Очевидцы рассказывают, что символика детей-неформалов — паук с цифрой «4», как в аниме. Символ рисуют на теле, печатают на одежде. Ребята отращивают черные волосы и перекрашивают их в черный цвет.
Раньше фанаты разговаривали об играх, мемах и других вещах, но сейчас решили активно выступать против «оффников» и других представителей субкультур, выступающих с негативной позицией в отношении аниме-движения. Спортсмены и околофутбольные фанаты ловят «пауков», избивают и записывают соответствующие видео.
Издание Е1 со ссылкой на психолога и начальника «Молодежной службы безопасности» Леонида Армера сообщает, что возникшая в России ситуация не нова. В прошлом десятилетии, например, прослеживалась открытая конфронтация между «эмо» и «панками». Тем не менее, считает специалист, нынешнее противостояние связано скорее со скопившимся негативом, чем с борьбой идеологий.
Армер считает, что сейчас «ЧВК Редан» не оформились в субкультуру — «это, скорее, клуб по интересам». Вместе с этим, считает эксперт, «пауки» в данный момент находятся в позиции угнетаемых и, судя по сообщениям в СМИ, погромов не устраивают.
Без внимания не оставила «реданцев» и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что «ячейки [неформалов] растут как грибы после дождя», и виной тому внимание журналистов и telegram-каналов.