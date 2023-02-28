Полицейские облавы на представителей «ЧВК Редан» прошли по всей России

В Москве полицейский рейд начался после того, как случилась массовая подростковая драка. И в субботу 25 февраля, и в воскресенье 26 февраля наряды и спецмашины стояли около торгового центра «Авиапарк». У задержанных детей, которых подозревали в участии в неформальном движении, изъяли ножи, газовые баллончики, пистолеты для страйкбола. На их родителей завели административные дела по факту неисполнения родительских обязанностей.