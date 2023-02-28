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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Полицейские облавы на представителей «ЧВК Редан» прошли по всей России

28 февраля 2023, 08:22
Фото: telegram-канал «Элитный резерв»
В выходные дни в крупных городах России прошли полицейские рейды. Ловили подростков по одним и тем же признакам: черные кофты и такого же цвета волосы, клетчатые штаны, футболки с персонажами аниме или изображениями пауков. «ЧВК Редан» — кто это и откуда появились?

Задержания

Известно о сотнях задержанных детей в разных городах и регионах страны. Только в столице задержали около 350 представителей нового движения, сообщает MSK1.RU. В некоторых городах правоохранители следят за деятельностью подростков, но активных мероприятий пока что не проводят.

В Москве полицейский рейд начался после того, как случилась массовая подростковая драка. И в субботу 25 февраля, и в воскресенье 26 февраля наряды и спецмашины стояли около торгового центра «Авиапарк». У задержанных детей, которых подозревали в участии в неформальном движении, изъяли ножи, газовые баллончики, пистолеты для страйкбола. На их родителей завели административные дела по факту неисполнения родительских обязанностей.

Наиболее крупная облава случилась в Санкт-Петербурге 26 февраля, сообщает «Фонтанка». Задержали больше сотни подростков. ТЦ «Галерея», например, был закрыт сотрудниками ОМОНа на вход, а покупателей выпускали только после проверки. Со слов детей, у них забирали телефоны, опрашивали и фотографировали.

Аналогичная ситуация случилась и в Новосибирске. Полицейские окружили детей в необычной одежде, задержали с целью предотвращения «противоправных действий», сообщает NGS.RU. В свою очередь красноярские полицейские устроили дежурство у ТРЦ «Планета»: они осматривали рюкзаки подростков, изучали одежду и татуировки на руках.

В столице Татарстана подростки заполонили ТЦ «Тандем». В ОП отправили 16 человек. Все задержанные — молодые люди 2022-2008 года рождения, сообщает 116.RU. В Ярославле задержали 15 человек, следует из информации 76.RU. Стычка детей также случилась на парковке ТЦ «Горизонт» в Ростове-на-Дону, где ростовчане заливали друг друга из перцовых баллончиков.

Кто такие «ЧВК Редан»?

«ЧВК Редан» — это ребята, фанатеющие от аниме «Hunter x Hunter». В центре сюжета — банда с аналогичным названием, но без упоминания частной военной компании. Очевидцы рассказывают, что символика детей-неформалов — паук с цифрой «4», как в аниме. Символ рисуют на теле, печатают на одежде. Ребята отращивают черные волосы и перекрашивают их в черный цвет.

Раньше фанаты разговаривали об играх, мемах и других вещах, но сейчас решили активно выступать против «оффников» и других представителей субкультур, выступающих с негативной позицией в отношении аниме-движения. Спортсмены и околофутбольные фанаты ловят «пауков», избивают и записывают соответствующие видео.

Что происходит и опасны ли «пауки»

Издание Е1 со ссылкой на психолога и начальника «Молодежной службы безопасности» Леонида Армера сообщает, что возникшая в России ситуация не нова. В прошлом десятилетии, например, прослеживалась открытая конфронтация между «эмо» и «панками». Тем не менее, считает специалист, нынешнее противостояние связано скорее со скопившимся негативом, чем с борьбой идеологий.

Армер считает, что сейчас «ЧВК Редан» не оформились в субкультуру — «это, скорее, клуб по интересам». Вместе с этим, считает эксперт, «пауки» в данный момент находятся в позиции угнетаемых и, судя по сообщениям в СМИ, погромов не устраивают.

Без внимания не оставила «реданцев» и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что «ячейки [неформалов] растут как грибы после дождя», и виной тому внимание журналистов и telegram-каналов.

#Анна Варнакина#Дети#Полиция#Облава#Тц#Общество#Россия
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