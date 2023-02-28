Поттера могут уволить из «Челси» после ответного матча с «Боруссией» в ЛЧ

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным источника, боссы «синих» могут принять соответствующее решение после ответного матча с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Вероятно, специалиста отправят в отставку в случае вылета из главного турнира Европы.
Футболисты «Челси», в свою очередь, не видят в этом смысла, так как считают, что наставник не сможет исправить ситуацию.
Напомним, в нынешнем сезоне Премьер-лиги «Челси» занимает 10-е место, набрав 31 очко. В последний раз команда побеждала 15 января в поединке с «Кристал Пэлас» (1:0).
Что касается матча с «Боруссией», то он пройдет 7 марта. Первая игра завершилась в пользу дортмундского гранда – 1:0.