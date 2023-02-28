РЭО представляет новый экопарк мощностью 130 тыс тонн в Новосибирской области

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, площадка в Новосибирской области станет одним из экопромпарков в рамках построения экономики замкнутого цикла. РЭО окажет поддержку резидентам парка в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторичными ресурсами, а также в производстве конечной продукции из вторичных ресурсов. Финансирование может быть обеспечено с помощью средств, полученных от выпуска зеленых облигаций. Организации, такие как ООО "ТАЙГЕР-Сибирь", ООО "Пластиндустрия", ООО "Гофра коллектинг", ООО "ТБО" и ООО "Демеркуризация", уже выразили желание стать резидентами экопромпарка, пишет atas.info.
Указанные компании сейчас проводят предпроектные исследования и собирают информацию для проектирования производственных объектов. Резиденты экопромпарка могут осуществлять утилизацию, обработку, обезвреживание отходов, а также производство промышленной продукции с использованием вторичного сырья.
Компаниям необходимо заключить договор аренды земельного участка с управляющей компанией ООО "Экологический цифровой оператор", чтобы стать резидентами экопромышленного парка. Резиденты также могут получать льготы и другие меры государственной поддержки на местном и федеральном уровне.
В рамках нацпроекта "Экология" планируется построить еще семь экопромышленных парков в разных регионах России. На этих площадках также будут размещаться предприятия по утилизации и переработке отходов, обеспечивая вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов ежегодно.