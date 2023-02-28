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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Сильные метели прогнозируется в Свердловской области

28 февраля 2023, 13:20
Фото: 1MI
Жителей Свердловской области предупредили о ветре, порывы которого могут достигнуть 18 метров в секунду. Такая погода ожидается в регионе 1 марта.

Отмечается, что в связи с метелью существует повышенный риск обрывов ЛЭП, ДТП, появления пробок, а также аварий на системах ЖКХ. Об этом сообщили в ЕДДС.

Помимо этого, есть риск возникновения ЧС. Есть и вероятность происшествий и ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ.

Напомним, что на 28 февраля прогнозировалась аналогичная порыва. Спасатели также предупреждали о ветре, скорость которого может достигнуть 18 метров в секунду.

Мокрый снег и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в конце февраля
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#Елена Озерова#Метель#Ветер#Сильный ветер#Прогноз погоды#Природа#Новости УрФО
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