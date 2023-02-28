Сильные метели прогнозируется в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Отмечается, что в связи с метелью существует повышенный риск обрывов ЛЭП, ДТП, появления пробок, а также аварий на системах ЖКХ. Об этом сообщили в ЕДДС.
Помимо этого, есть риск возникновения ЧС. Есть и вероятность происшествий и ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ.
Напомним, что на 28 февраля прогнозировалась аналогичная порыва. Спасатели также предупреждали о ветре, скорость которого может достигнуть 18 метров в секунду.