Скончался бывший руководитель Свердловской области Владимир Власов

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:57
Глава области Евгений Куйвашев выразил соболезнования, пишет «Областная газета». По его словам, Власов был блестящим политиком, авторитетным и уважаемым руководителем. Владимира Власова уральцы запомнят как патриота, творческого и эрудированного человека.
Также губернатор отметил, что Владимир Власов внес вклад в укрепление промышленной славы Свердловской области и ее экономического потенциала.
Владимир Власов занимался научной деятельностью. Он автор 25 произведений, более 30 научных публикаций. Он также был доктором наук, профессором и членом Академии инженерных наук РФ.