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Скончался бывший руководитель Свердловской области Владимир Власов

28 февраля 2023, 07:56
Фото: 1MI
Бывший руководитель Свердловской области Владимир Власов скончался в возрасте 84 лет. Он руководил регионом в 1987–1990 годах.

Глава области Евгений Куйвашев выразил соболезнования, пишет «Областная газета». По его словам, Власов был блестящим политиком, авторитетным и уважаемым руководителем. Владимира Власова уральцы запомнят как патриота, творческого и эрудированного человека.

Также губернатор отметил, что Владимир Власов внес вклад в укрепление промышленной славы Свердловской области и ее экономического потенциала.

Владимир Власов занимался научной деятельностью. Он автор 25 произведений, более 30 научных публикаций. Он также был доктором наук, профессором и членом Академии инженерных наук РФ.

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#Ирина Кирилова#Смерть#Умершие#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург#Евгений Куйвашев
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