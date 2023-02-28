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Суд наказал жителя Екатеринбурга за эксплуатацию детского труда

28 февраля 2023, 07:42
Фото: 1MI
Предприниматель в Екатеринбурге был наказан за эксплуатацию детского труда. С июля по сентябрь 2022 года девочка-подросток работала в магазине консультантом более 12 часов в день. Это недопустимо по Трудовому кодексу.

Ленинским районным судом был удовлетворен иск прокурора о привлечении работодателя к ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Проверка выявила, что с несовершеннолетней не были оформлены трудовые отношения. Помимо того, что трудовые отношения были признаны незаконными, работодатель также должен выплатить компенсацию морального вреда. Теперь бизнесмен выплатит 20 тысяч рублей девочке.

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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Свердловская область#Новости УрФО#Общество#Дети#Работа#Предприниматель
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