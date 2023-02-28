Суд наказал жителя Екатеринбурга за эксплуатацию детского труда

Предприниматель в Екатеринбурге был наказан за эксплуатацию детского труда. С июля по сентябрь 2022 года девочка-подросток работала в магазине консультантом более 12 часов в день. Это недопустимо по Трудовому кодексу.

Ленинским районным судом был удовлетворен иск прокурора о привлечении работодателя к ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Проверка выявила, что с несовершеннолетней не были оформлены трудовые отношения. Помимо того, что трудовые отношения были признаны незаконными, работодатель также должен выплатить компенсацию морального вреда. Теперь бизнесмен выплатит 20 тысяч рублей девочке. Подросток избил 12-летнего онкобольного мальчика в Новоуральске Узнать подробнее