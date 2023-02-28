Суд наказал жителя Екатеринбурга за эксплуатацию детского труда

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Ленинским районным судом был удовлетворен иск прокурора о привлечении работодателя к ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Проверка выявила, что с несовершеннолетней не были оформлены трудовые отношения. Помимо того, что трудовые отношения были признаны незаконными, работодатель также должен выплатить компенсацию морального вреда. Теперь бизнесмен выплатит 20 тысяч рублей девочке.