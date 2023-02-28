Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В ноябре 2022 пожилой мужчина Владимир Г. [имя изменено, — прим. ред.] въехал в автомобиль на стоянке у поликлиники №3 по Липовому тракту. В это время в пострадавшей машине — Renault Duster — находился водитель — Андрей К. [имя изменено, — прим.ред.], который не успел предотвратить ДТП.
Он стоял напротив. Я начал сдавать, смотрю, и он назад сдает. Я по тормозам, сигналю, и он на Ниве меня в это время «тюк», немножко. Выехал так, что ему хватило места и уехал. В силу своих годов, он, видимо не заметил. Я специально открыл дверь и громко проговорил номер на видеорегистратор, — рассказывает Андрей.
После произошедшего пострадавший водитель позвонил в ГАИ. Там у него уточнили, имеются ли пострадавшие, попросили сфотографировать автомобиль со всех ракурсов и пригласили в группу разбора. Там Андрею намекнули, что за рулем другого авто был возрастной водитель, но пострадавшего в аварии это не смутило.
Извините, ДТП произошло. Он бы не уехал — никаких вопросов. Может быть, поговорили бы, приехал бы сын, договорились бы на 10 тысяч рублей, никаких друг к другу претензий не имели бы. А так, кто мне это будет делать? — сетует Андрей.
Виновнику ДТП после оставления места аварии выписали штраф на 1000 рублей. Теперь у Андрея на руках были все документы: акт столкновения официально подтвержден, виновник определен, теперь можно обращаться в страховую, вспоминает житель Нижнего Тагила.
Я же не знаю, как это все составить. Когда я был в ГАИ, ко мне приехал сотрудник «Новой линии». Он помог все оформить, — рассказал Андрей, показывая визитку представителя компании.
В страховой Андрею предложили отремонтировать авто у них на месте: заказать бампер, а затем окрасить в цвет кузова, с гарантией. Однако этот вариант водителя на пострадавшей иномарке не устроил.
Я сам лично видел их работу. Она никого не устраивает обычно. Сейчас, может, изменилось что-то, не знаю. Я так подумал, что я потом докажу, — вспоминает мужчина причину отказа от услуг своей страховой.
Тагильчанин решил проконсультироваться по ремонту у знакомого автослесаря. «Для тебя — 12 000 рублей, меньше не могу», — сообщил ему специалист. В страховой компании за ущерб были готовы выплатить 11 200 рублей. Мужчина растерялся — не хотелось оставаться в минусе. И тогда он вспомнил о визитке «Новая линия». Также Андрей пояснил, что другой знакомый автоэксперт, который успешно помог ему с последствиями ДТП пару лет назад, уехал на СВО.
Про страховую был разговор, не про дедулю. «Что не хватит, мы можем выйти на него», — еще они сказали. Я, учитывая старые результаты, когда мне всего вполне хватило, согласился на договор, — пояснил водитель.
В целом схема вполне рабочая, но вот только некоторые участники гражданско-правовых отношений пытаются использовать ее в своих корыстных интересах. Например, произошло ДТП, нарушитель ПДД должен возместить ущерб другим участникам-потерпевшим. Процесс взыскания денег может быть довольно муторным, поэтому потерпевший только порадуется, если какой-нибудь предприимчивый автоюрист предложит ему выкупить у него право требования к нарушителю и страховой компании, — пояснила редакции TagilCity.ru юрист Алёна Талаш, кандидат экономических наук, налоговый консультант, партнер компании «РосКо — Консалтинг и аудит».
За свои услуги представители «Новой линии» ничего не потребовали. Этот факт смутил нашего собеседника, однако ему объяснили, что они возьмут себе 20% от суммы, которую смогут выбить у страховой, 80% — клиенту. Договор цессии был подписан.
Договор цессии иначе называют договором уступки права требования. Смысл его в следующем: к примеру, у кредитора есть право требования к должнику некоей денежной суммы, и одновременно этот кредитор сам является должником для третьего лица, которому он тоже задолжал некоторое количество денег. В этом случае кредитор может заключить с третьим лицом договор уступки, передав ему свое право требования к должнику, — пояснила редакции TagilCity.ru юрист Алена Талаш.
Сумма, которую насчитали специалисты «Новой линии», оказалась еще меньше, чем у страховой — 10 500 рублей. Об этом Андрею сообщила по телефону представитель «Новой линии», она уточняла, как ему будет удобнее забрать эти деньги.
«На 700 рублей в минус ушел», — иронизирует мужчина.
Говорю ей: «Вам самим-то не смешно?» Она говорит, это только часть со страховой. Сейчас мы выходим на виновника, — говорит мужчина.
Казалось бы, предложение выгодное: потерпевший получает деньги здесь и сейчас, без долгих судебных разбирательств. Однако в действительности автоюристы отнюдь не по доброте душевной предлагают попавшим в ДТП свои услуги. Они рассчитывают выгадать приличную сумму денег, которую мог бы получить сам потерпевший, если бы не поленился и занялся этим делом самостоятельно.
Специалист-оценщик, проводивший экспертизу побитого автомобиля, насчитал ни много ни мало 76 285 рублей — на 60 000 рублей больше, чем в страховых. В эту сумму вошли затраты, необходимые для приведения транспортного средства потерпевшего в состояние, в котором оно находилось до ДТП.
При этом, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушение, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода), — гласит пункт в договоре цессии.
Все это прописано в исковом заявлении, составленном в Ленинский районный суд Нижнего Тагила в адрес ответчика — виновника мелкого ДТП (имеется в распоряжении редакции). Третьим лицом стала страховая компания, с которой у потерпевшего был заключен договор. Но прежде виновнику ДТП — Владимиру Г. предложили досудебное урегулирование.
Несколько листов всякой-всячины написано, столько всего наворотили. Смысл в том, что «Новая линия» предлагает в досудебном порядке приехать моему папе и оплатить ущерб. Я уже потом позвонил от лица отца. Моему папе 80 лет, и смотреть, как над ним издеваются, не хочу. 70 000 рублей, это вообще что такое? Я понимаю, когда ОСАГО не перекрывает. Но тут что с ума-то сходить? У нас с ними больше разговоров никаких не было. Ни от ГАИ, ни от страховых компаний никаких претензий нет, у страховых между собой тоже, — рассказал редакции TagilCity.ru сын виновника ДТП Антон [имя изменено — прим.ред].
Автоюристы нередко взыскивают через суд довольно крупные суммы, тогда как потерпевшему достается в лучшем случае базовая выплата от страховой, размер которой в большинстве случаев сильно занижен.
Днем позже тагильчанину позвонили из страховой виновника ДТП. Они предложили отремонтировать автомобиль даже в минус себе — за 11 000 рублей. Пострадавший в ДТП приехал к ним на встречу лично — узнать, каковы условия этого предложения.
«Где тут непонятка, где хотят меня обмануть? Ваш интерес в чем?» — спросил мужчина представителей страховой. Они говорят: «Не хотим потерять клиента, но вам нужно расторгнуть договор с „Новой линией“», — вспоминает диалог с представителем страховой виновника Андрей.
И только в этот момент мужчина решил разобраться с договором, который его просят расторгнуть. Он за деньги обратился к юристу, который рассказал о договорах цессии и чем он грозит.
В практике бывали случаи, когда передавший по договору цессии свои права требования потерпевший впоследствии оказывался еще и должен другому участнику ДТП, но узнавал он об этом уже слишком поздно, после того, как суд принял решение, — поясняет юрист Алена Талаш редакции TagilCity.ru.
В самом договоре, добавим, уже было прописаны условия досрочного расторжения — 25 000 рублей. Всегда есть риск, поясняет юрист Алена Талаш, что в ходе рассмотрения дела судом вина в произошедшем будет перераспределена таким образом, что потерпевший тоже станет должен частично или даже полностью возместить ущерб первоначально установленному виновнику аварии.
Договор цессии не выгоден никому. Потерпевший теряет в деньгах, нарушитель ПДД вынужден платить огромные суммы, ведь дело попадает в руки профессионалов, который крайне заинтересованы во взыскании, так как это их хлеб. И если у потерпевшего хотя бы есть право выбора, он волен самостоятельно решать, заключать ему договор цессии или нет, то нарушитель ПДД целиком и полностью зависит от этого решения потерпевшего и никак не может повлиять на ситуацию, — комментирует юрист.
Пока семья не предпринимает никаких действий и даже претензий к «Новой линии» не имеет.
В принципе к «Новой линии» никаких претензий нет. Мало ли, кто-то подпрыгнул и уже свои денежки отнес. Я не хочу им ни писать, ни звонить. Но если они пригласят в суд, тогда будет меры принимать. Отца успокоил, мы эту тему пока закрыли.
Экс-сотрудник «Новой линии», проработавший несколько месяцев, в беседе с TagilCity.ru на вопрос о человеческой стороне заключения таких договоров, сообщил, что не успел этого понять за короткий срок работы.
Я проработал слишком мало, чтобы это понять. Ушел в другое место, нашел подработку, — отметил молодой человек, пожелавший остаться анонимным.
Он пояснил, что они работали у ГАИ, однако сами по себе. Таким образом им сразу удавалось найти тех, кто приезжал оформлять ДТП.
Единственная ситуация, в которой потерпевшему можно посоветовать заключить договор цессии с автоюристом, — это когда ему заведомо известно, что у страховой компании есть финансовые проблемы, возможно, она на грани банкротства. Тогда и в самом деле проще гарантированно получить хотя бы минимальную сумму.
Тем не менее, судя по данным системы СПАРК, за три года деятельности — с 24 января 2020 года по сей день, ООО «Новая линия» приняла участие в более чем 1000 судебных процессов в качестве истца. В 2021 году ее выручка составила 65 миллионов рублей. Компания зарегистрирована в Магнитогорске, директором является Марина Боровлева.
В настоящее время рассматривается 41 дело на общую сумму 10,2 миллиона рублей. Завершено 46 дел на 8,9 миллиона рублей. Большинство из них касаются взысканию ущерба после ДТП со страховых компаний и физических лиц. Суммы варьируются от 15 000 до 200 000 рублей.
Редакция TagilCity.ru продолжит следить за ходом этого дела. Мы отправим запрос, чтобы выяснить, каким образом складывается штраф в 25 000 рублей за расторжение договора, а также то, как в данном ДТП был рассчитан ущерб в 76 000 рублей.