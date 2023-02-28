Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП

Тагильчанин решил проконсультироваться по ремонту у знакомого автослесаря. «Для тебя — 12 000 рублей, меньше не могу», — сообщил ему специалист. В страховой компании за ущерб были готовы выплатить 11 200 рублей. Мужчина растерялся — не хотелось оставаться в минусе. И тогда он вспомнил о визитке «Новая линия». Также Андрей пояснил, что другой знакомый автоэксперт, который успешно помог ему с последствиями ДТП пару лет назад, уехал на СВО.