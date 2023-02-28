TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Цветов на миллион долларов привезли в Екатеринбург к 8 марта

28 февраля 2023, 10:32
Фото: 1MI
В Екатеринбург в честь Международного женского дня поступило цветом на сумму около миллиона долларов.

Уральские таможенники приняли в городе 233 тонны свежесрезанных цветов. Их общая стоимость составляет 1,2 млн. долларов.

Таможенники рассказали, что из Армении поступило более 25 тонн цветов. Некоторые поставки были из Нидерландов. Также были привезены и цветы, выращенные в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле и Эфиопии.

Всего к таможенникам прибыло 25 грузовиков с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. До праздника приедет еще шесть машин, которые привезут 55 тонн цветов.

Екатеринбург стал одним из популярных мест у россиян для празднования 8 марта
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Цветы#Таможня#Тонны#Грузовики#Общество#Новости УрФО
Подпишитесь
Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП
Сегодня, 09:15
Роспотребнадзор выявил некачественную воду после жалоб тагильчанина с ул. Космонавтов
Вчера, 12:15
На 35 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила в январе 2023 года
Вчера, 10:23
Итоги недели: превышение выбросов и смердящее поле с навозом
Вчера, 07:10
Некачественное содержание дорог в Нижнем Тагиле стало причиной ряда ДТП
Сегодня, 09:19
Вместе с Уралвагонзаводом ипотека не страшна
Вчера, 11:22