Цветов на миллион долларов привезли в Екатеринбург к 8 марта

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Уральские таможенники приняли в городе 233 тонны свежесрезанных цветов. Их общая стоимость составляет 1,2 млн. долларов.
Таможенники рассказали, что из Армении поступило более 25 тонн цветов. Некоторые поставки были из Нидерландов. Также были привезены и цветы, выращенные в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле и Эфиопии.
Всего к таможенникам прибыло 25 грузовиков с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. До праздника приедет еще шесть машин, которые привезут 55 тонн цветов.