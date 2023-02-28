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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

В Екатеринбурге мать с младенцем упала на крыльце детской поликлиники

28 февраля 2023, 11:54
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина с 5-месячным ребенком на руках поскользнулась и упала прямо на крыльце перед детской поликлиникой.

Это случилось на улице 8 Марта, 126 около 5-й поликлиники ДГКБ № 11, пишет Е1.

По словам упавшей женщины Евгении, там было очень скользко. По ее словам, младенец травмировался, а она ушибла локоть. Дочери доктор поставил диагноз – травма головы.

Психологически не очень себя чувствую, переживаю. Я хочу, чтобы они с крыльцом что-то сделали. Они же принимают детей до года, - добавила Евгения.

В тот день она оставила жалобу в кабинете заведующей. В больнице рассказали, что у ребенка после падения нет угрозы для здоровья. И добавили, что на крыльце были установлены противоскользящие поверхности.

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#Екатеринбург#Крыльцо#Поликлиника#Младенец#Падение#Падение на льду#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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