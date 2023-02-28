В Екатеринбурге мать с младенцем упала на крыльце детской поликлиники

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Это случилось на улице 8 Марта, 126 около 5-й поликлиники ДГКБ № 11, пишет Е1.
По словам упавшей женщины Евгении, там было очень скользко. По ее словам, младенец травмировался, а она ушибла локоть. Дочери доктор поставил диагноз – травма головы.
Психологически не очень себя чувствую, переживаю. Я хочу, чтобы они с крыльцом что-то сделали. Они же принимают детей до года, - добавила Евгения.
В тот день она оставила жалобу в кабинете заведующей. В больнице рассказали, что у ребенка после падения нет угрозы для здоровья. И добавили, что на крыльце были установлены противоскользящие поверхности.