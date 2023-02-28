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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Екатеринбурге пьяная женщина из-за знаков внимания заживо сожгла знакомого

28 февраля 2023, 10:01
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будут судить женщину, которая сожгла своего знакомого в из-за знаков внимания.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины. Её обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

По данным регионального СУ СК, ночью 6 августа прошлого года жительница Екатеринбурга будучи пьяной и находясь у себя дома поссорилась со знакомым.

В ходе конфликта она взяла в руки нож и ударила им в область плеч оппонента. Далее она облила его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла его. С многочисленными ожогами мужчину отвезли в больницу, где его не удалось спасти.

Было опрошено более 10 свидетелей и проведен весь ряд следственных мероприятий. После этого дело было направлено в суд.

В УМВД по городу Екатеринбургу отметили, что мужчина в тот день, находясь в пьяном состоянии, начал приставать к хозяйке квартиры. Ей это не понравилось, поэтому она сперва ударила его ножом, а потом подожгла.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Огонь#Нож#Убийство#Пьяные посиделки#Криминал#Новости УрФО
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