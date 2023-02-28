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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила 6,35 миллиона у ГБ №1

28 февраля 2023, 11:32
Фото: Страница Катерины Боженок ВКонтакте
В октябре 2018 года в горбольнице №1 Нижнего Тагила от укола скончался местный житель Евгений Костицин. Его родственники через суды различных инстанций смогли добиться возмещения морального ущерба на общую сумму 6,35 миллиона рублей.

После смерти пациента было проведено расследование, которое выявило, что причиной гибели стало то, что медсестра ввела тагильчанину лекарственный препарат «Цефтриаксон». Она разбавила его лидокаином вместо стерильной воды для инъекций, а затем ввела погибшему раствор внутривенно, а этого делать нельзя.

В результате женщина была приговорена к 1,5 годам ограничения свободы, но освобождена от наказания в связи с истечением срока давности. Тогда в суд обратились родственники Евгения Костицина: его гражданская жена с общим сыном, мать и брат.

Мать погибшего требовала с ГБ №1 компенсацию морального вреда в сумме 5 миллионов рублей. Она указала, что была очень близка с сыном и его смерть причинила ей невосполнимые страдания.

Земля ушла из-под ног, жизнь остановилась, она никак не могла поверить в происходящее. Как мог от простой внутривенной инъекции, которые ему ранее ставили на протяжении всех курсов лечения, умереть молодой, в самом расцвете сил, мужчина? — сказано в решении суда.

Кроме того, у женщины было онкологическое заболевание и ее состояние здоровья резко ухудшилось: стали мучить бессонница, головные боли, случались постоянные нервные срывы и истерики. Рассмотрев дело, суд постановил выплатить матери Евгения Костицина 2 миллиона рублей.

Брат затребовал с медучреждения 1,5 миллиона рублей, указав, что неправомерными действиями сотрудников больницы ему были причинены нравственные страдания. Мужчина смог отсудить 1,35 миллиона рублей.

Гражданская супруга в счет компенсации морального вреда в свою пользу запросила 2 миллиона рублей и в пользу несовершеннолетнего сына Евгения Костицина — 5 миллионов. После исков они получили 1 и 2 миллиона рублей соответственно.

Смерть была настолько нелепой, никак не хотелось в это верить, так как он ушел из дома фактически здоровым человеком, его заболевание не было смертельным. Медсестра обязана была убедиться в том, какие препараты она разводит для введения инъекции, ведь от этого зависит человеческая жизнь, — пояснили родственники тагильчанина.

Администрация ГБ №1 пыталась оспорить решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила в высших инстанциях, однако безрезультатно.

Дальнейшее оспаривание решения суда не планируется, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе медучреждения.
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