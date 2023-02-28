В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила 6,35 миллиона у ГБ №1

После смерти пациента было проведено расследование, которое выявило, что причиной гибели стало то, что медсестра ввела тагильчанину лекарственный препарат «Цефтриаксон». Она разбавила его лидокаином вместо стерильной воды для инъекций, а затем ввела погибшему раствор внутривенно, а этого делать нельзя.