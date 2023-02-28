В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила 6,35 миллиона у ГБ №1

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
После смерти пациента было проведено расследование, которое выявило, что причиной гибели стало то, что медсестра ввела тагильчанину лекарственный препарат «Цефтриаксон». Она разбавила его лидокаином вместо стерильной воды для инъекций, а затем ввела погибшему раствор внутривенно, а этого делать нельзя.
В результате женщина была приговорена к 1,5 годам ограничения свободы, но освобождена от наказания в связи с истечением срока давности. Тогда в суд обратились родственники Евгения Костицина: его гражданская жена с общим сыном, мать и брат.
Мать погибшего требовала с ГБ №1 компенсацию морального вреда в сумме 5 миллионов рублей. Она указала, что была очень близка с сыном и его смерть причинила ей невосполнимые страдания.
Земля ушла из-под ног, жизнь остановилась, она никак не могла поверить в происходящее. Как мог от простой внутривенной инъекции, которые ему ранее ставили на протяжении всех курсов лечения, умереть молодой, в самом расцвете сил, мужчина? — сказано в решении суда.
Кроме того, у женщины было онкологическое заболевание и ее состояние здоровья резко ухудшилось: стали мучить бессонница, головные боли, случались постоянные нервные срывы и истерики. Рассмотрев дело, суд постановил выплатить матери Евгения Костицина 2 миллиона рублей.
Брат затребовал с медучреждения 1,5 миллиона рублей, указав, что неправомерными действиями сотрудников больницы ему были причинены нравственные страдания. Мужчина смог отсудить 1,35 миллиона рублей.
Гражданская супруга в счет компенсации морального вреда в свою пользу запросила 2 миллиона рублей и в пользу несовершеннолетнего сына Евгения Костицина — 5 миллионов. После исков они получили 1 и 2 миллиона рублей соответственно.
Смерть была настолько нелепой, никак не хотелось в это верить, так как он ушел из дома фактически здоровым человеком, его заболевание не было смертельным. Медсестра обязана была убедиться в том, какие препараты она разводит для введения инъекции, ведь от этого зависит человеческая жизнь, — пояснили родственники тагильчанина.
Администрация ГБ №1 пыталась оспорить решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила в высших инстанциях, однако безрезультатно.
Дальнейшее оспаривание решения суда не планируется, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе медучреждения.