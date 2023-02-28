Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
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Updated Сегодня, 15:51
В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила 6,35 миллиона рублей морального ущерба у больницы №1. ЧП произошло в октябре 2018 года. После его смерти было проведено расследование, которое выявило, что причиной гибели стало то, что медсестра ввела пациенту лекарственный препарат.
Некачественное содержание дорог в Нижнем Тагиле стало причиной ряда ДТП. Об этом заявил начальник ГИБДД Александр Зверев на очередном заседании городской думы.
Тагильчанину после мелкой аварии насчитали 76 тысяч рублей за царапину на бампере. Эксперт полагает, что он стал заложником договора цессии.
Контракт, который заключила администрация Горноуральского ГО с фирмой для проведения изысканий по строительству котельной в поселке Первомайский, признан недействительным. Такое решение принял суд.
Депутаты Нижнего Тагила могут стать старостами населенных пунктов. Такими полномочиями они себя наделили на заседании 28 февраля. Для этого нужно быть гражданином РФ, имеющим в собственности жилое помещение, расположенное на территории населенного пункта.