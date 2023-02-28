В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила 6,35 миллиона рублей морального ущерба у больницы №1. ЧП произошло в октябре 2018 года. После его смерти было проведено расследование, которое выявило, что причиной гибели стало то, что медсестра ввела пациенту лекарственный препарат.