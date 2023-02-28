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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Тагиле семья погибшего от укола отсудила 6 млн, а депутаты смогут стать старостами

28 февраля 2023, 15:46
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила более 6 млн рублей, а депутаты смогут стать старостами. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 28 февраля.

В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила 6,35 миллиона рублей морального ущерба у больницы №1. ЧП произошло в октябре 2018 года. После его смерти было проведено расследование, которое выявило, что причиной гибели стало то, что медсестра ввела пациенту лекарственный препарат.

В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила 6,35 миллиона у ГБ №1
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Некачественное содержание дорог в Нижнем Тагиле стало причиной ряда ДТП. Об этом заявил начальник ГИБДД Александр Зверев на очередном заседании городской думы.

Некачественное содержание дорог в Нижнем Тагиле стало причиной ряда ДТП
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Тагильчанину после мелкой аварии насчитали 76 тысяч рублей за царапину на бампере. Эксперт полагает, что он стал заложником договора цессии.

Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП
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Контракт, который заключила администрация Горноуральского ГО с фирмой для проведения изысканий по строительству котельной в поселке Первомайский, признан недействительным. Такое решение принял суд.

Контракт администрации ГГО для строительства котельной признан недействительным
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Депутаты Нижнего Тагила могут стать старостами населенных пунктов. Такими полномочиями они себя наделили на заседании 28 февраля. Для этого нужно быть гражданином РФ, имеющим в собственности жилое помещение, расположенное на территории населенного пункта.

Депутаты Нижнего Тагила могут стать старостами населенных пунктов
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Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП
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