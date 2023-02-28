Власти Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт

Posted 28 февраля 2023, 14:33
Published 28 февраля 2023, 14:33
Modified 28 февраля 2023, 14:35
Updated 28 февраля 2023, 14:35
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев внес в региональное законодательство поправки, согласно которым вносы за капремонт теперь власти при желании смогут повышать раз в год. Документ размещен на сайте правовой информации.
В документе упоминается, что минимальный размер платы за капремонт устанавливается на каждый очередной год реализации программы.
Новую ставку тарифа на капремонт каждый год в срок до 1 октября должно утверждать правительство региона. Ставку будут определять исходя из оценки работ по капремонту по методическим рекомендациям федерального кабинета министров. Это означает, что привязки повышения тарифа к уровню годовой инфляции не будет.
Ранее плата за капремонт в регионе увеличивалась ежегодно, но не более чем на 4%.