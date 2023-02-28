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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Власти Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт

28 февраля 2023, 14:33
Фото: 1MI
Стало известно, что тариф за капремонт может повышаться в Свердловской области ежегодно.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев внес в региональное законодательство поправки, согласно которым вносы за капремонт теперь власти при желании смогут повышать раз в год. Документ размещен на сайте правовой информации.

В документе упоминается, что минимальный размер платы за капремонт устанавливается на каждый очередной год реализации программы.

Новую ставку тарифа на капремонт каждый год в срок до 1 октября должно утверждать правительство региона. Ставку будут определять исходя из оценки работ по капремонту по методическим рекомендациям федерального кабинета министров. Это означает, что привязки повышения тарифа к уровню годовой инфляции не будет.

Ранее плата за капремонт в регионе увеличивалась ежегодно, но не более чем на 4%.

Депутаты ЗакСО приняли поправку Куйвашева в закон о капремонте в Свердловской области
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#Елена Озерова#Капремонт#Плата#Деньги#Тарифы#Повышение#Экономика#Новости УрФО
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