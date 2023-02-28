Власти Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт

Новую ставку тарифа на капремонт каждый год в срок до 1 октября должно утверждать правительство региона. Ставку будут определять исходя из оценки работ по капремонту по методическим рекомендациям федерального кабинета министров. Это означает, что привязки повышения тарифа к уровню годовой инфляции не будет.