Водитель «ГАЗели» протаранил два автомобиля в Нижнем Тагиле

Напомним, 25 февраля вечером водителю Renault Logan 1945 года рождения стало плохо за рулем. Инцидент случился на улице Лебяжинской. По словам свидетелей, мужчина полулежал на кресле водителя. Когда к нему подошли очевидцы, он ответил, что с ним все в порядке, но автомобиль не едет.