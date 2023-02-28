Водитель «ГАЗели» протаранил два автомобиля в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил». По словам очевидцев, водителя увезли на скорой помощи.
Очевидцы утверждают, что, возможно, водителю стало плохо. Они отметили, что автомобиль сотрудники полиции и ДПС очень тщательно проверяли.
Напомним, 25 февраля вечером водителю Renault Logan 1945 года рождения стало плохо за рулем. Инцидент случился на улице Лебяжинской. По словам свидетелей, мужчина полулежал на кресле водителя. Когда к нему подошли очевидцы, он ответил, что с ним все в порядке, но автомобиль не едет.