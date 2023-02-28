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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Водитель «ГАЗели» протаранил два автомобиля в Нижнем Тагиле

28 февраля 2023, 07:33
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
«ГАЗель» с пассажирами внутри протаранила два легковых автомобиля в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел утром 27 февраля 2023 года.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил». По словам очевидцев, водителя увезли на скорой помощи.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Очевидцы утверждают, что, возможно, водителю стало плохо. Они отметили, что автомобиль сотрудники полиции и ДПС очень тщательно проверяли.

Напомним, 25 февраля вечером водителю Renault Logan 1945 года рождения стало плохо за рулем. Инцидент случился на улице Лебяжинской. По словам свидетелей, мужчина полулежал на кресле водителя. Когда к нему подошли очевидцы, он ответил, что с ним все в порядке, но автомобиль не едет.

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#Ирина Кирилова#Авария#Маршрутка#Автобус#ДТП#Свердловская область#Новости УрФО#Нижний Тагил
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