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Военные из зоны боевых действий СВО прислали письмо школьникам в Асбест

28 февраля 2023, 08:46
Фото: 1MI
Военнослужащие ВС РФ отправили школьникам в Асбест ответное коллективное письмо. Ранее ребята, ученики школы № 8, написали 53 текста, которые передали бойцам в зону спецоперации.

Бойцы, отложив автоматы, написали, что благодарят детей за внимание и рассказали о быте на передовой. Детям объяснили, что такое Родина так, «чтобы даже семилетка понял».

Зачем? Чтобы героями детворы становились не Хаги-Ваги и пауки из анимэ, а простые отважные парни на СВО, защитники Родины, — рассказал депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов.
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Фото: telegram-канал Максима Иванова

Письмо с тремя разными почерками доставили из Донбасса в школу Асбеста, где текст зачитали учащимся. Листок передавали из рук в руки и перечитывали. Сейчас послание бойцов оформили в рамку и повесили на стену учебного заведения.

Депутат Иванов предложил Минобороны и Минпросвету сделать подобную практику более распространенной, сообщил он в собственном telegram-канале.

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#Дети#Операция на Украине#Общество#Школа#СВО#Военные#Асбест#Максим Иванов#Анна Варнакина
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