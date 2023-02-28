Военные из зоны боевых действий СВО прислали письмо школьникам в Асбест

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Бойцы, отложив автоматы, написали, что благодарят детей за внимание и рассказали о быте на передовой. Детям объяснили, что такое Родина так, «чтобы даже семилетка понял».
Зачем? Чтобы героями детворы становились не Хаги-Ваги и пауки из анимэ, а простые отважные парни на СВО, защитники Родины, — рассказал депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов.
Письмо с тремя разными почерками доставили из Донбасса в школу Асбеста, где текст зачитали учащимся. Листок передавали из рук в руки и перечитывали. Сейчас послание бойцов оформили в рамку и повесили на стену учебного заведения.
Депутат Иванов предложил Минобороны и Минпросвету сделать подобную практику более распространенной, сообщил он в собственном telegram-канале.