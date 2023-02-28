Юрию Шевчуку в Госдуме посоветовали побывать в Нижнем Тагиле и послушать людей

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Поводом для такого высказывания стала песня рок-группы с названием «Родина, вернись домой». По мнению Гусева, ее строки содержат высказывания против спецоперации, что оскорбляет страну и ее жителей.
Ему, Шевчуку, надо сесть на поезд, проехаться по России, выйти в Нижнем Тагиле и послушать, что ему люди скажут. И 90% людей просто плюнут Шевчуку в лицо после такой песни, — заявил Гусев изданию «Царьград».
Он уверен, что музыканты не понимают, о чем думают люди в России и чего они хотят. Он заявил, что ему их жаль.