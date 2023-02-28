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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Юрию Шевчуку в Госдуме посоветовали побывать в Нижнем Тагиле и послушать людей

28 февраля 2023, 13:57
Фото: 1MI
Лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку депутат Госдумы Дмитрий Гусев посоветовал отправиться в Нижний Тагил, чтобы он послушал мнения людей и узнал об их интересах.

Поводом для такого высказывания стала песня рок-группы с названием «Родина, вернись домой». По мнению Гусева, ее строки содержат высказывания против спецоперации, что оскорбляет страну и ее жителей.

Ему, Шевчуку, надо сесть на поезд, проехаться по России, выйти в Нижнем Тагиле и послушать, что ему люди скажут. И 90% людей просто плюнут Шевчуку в лицо после такой песни, — заявил Гусев изданию «Царьград».

Он уверен, что музыканты не понимают, о чем думают люди в России и чего они хотят. Он заявил, что ему их жаль.

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#Ирина Кирилова#Депутат#Госдума#Высказывания#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Нижний Тагил
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