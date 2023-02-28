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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 28% после праздников

28 февраля 2023, 10:49
Фото: 1MI
После длинных февральских выходных в Свердловской области отмечается снижение заболеваемостью ОРВИ на 28%.

Всего докторами зарегистрировано 28 тысяч случаев заболевания. Большая часть заболевших – несовершеннолетние – 54%.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в настоящий момент среди возбудителей доминирует грипп В, хотя еще неделю назад преобладал коронавирус. Также выделены вирусы гриппа А, коронавирус, РС-вирусы и риновирусы.

За неделю в Екатеринбурге зафиксировано 12,5 тысячи заболевших, что на 21% меньше, чем неделю назад.

Город под Нижним Тагилом вышел в лидеры по заболеваемости ОРВИ и гриппом
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#Елена Озерова#Заболеваемость#ОРВИ#Дети#Роспотребнадзор#Здоровье#Новости УрФО
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