Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 28% после праздников

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Всего докторами зарегистрировано 28 тысяч случаев заболевания. Большая часть заболевших – несовершеннолетние – 54%.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в настоящий момент среди возбудителей доминирует грипп В, хотя еще неделю назад преобладал коронавирус. Также выделены вирусы гриппа А, коронавирус, РС-вирусы и риновирусы.
За неделю в Екатеринбурге зафиксировано 12,5 тысячи заболевших, что на 21% меньше, чем неделю назад.