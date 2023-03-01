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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

15-летняя девочка в клетчатом палантине пропала в Екатеринбурге

1 марта 2023, 06:14
Фото: 1MI
15-летняя Аржанникова Анна перестала выходить на связь с родственниками 28 февраля. Местом ее пропажи поисковики считают Заречный микрорайон в Екатеринбурге.

О девочке известно, что ее рост составляет 1 метр 72 сантиметра, у нее худощавое телосложение и серо-зеленые глаза. Волосы школьницы короткие, темно-русого цвета. В день исчезновения юная жительница Екатеринбурга была одета в куртку из эко-кожи, джинсы и ботинки. Все вещи одного цвета — черного. Отличительным знаком является шарф-палантин — он бирюзовый и в клеточку. При себе свердловчанка также носила темный рюкзак.

Фото: СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловская область

Людей, которые видели Анну или знают, где та может находиться, волонтеры поискового отряда «Прорыв» просят связаться с замруководителя Игорем (8 9623 165 542), руководителем отряда Натальей (8 9 000 440 220) или сотрудниками ОП-9 (8 3433 564 209).

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