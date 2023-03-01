15-летняя девочка в клетчатом палантине пропала в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
О девочке известно, что ее рост составляет 1 метр 72 сантиметра, у нее худощавое телосложение и серо-зеленые глаза. Волосы школьницы короткие, темно-русого цвета. В день исчезновения юная жительница Екатеринбурга была одета в куртку из эко-кожи, джинсы и ботинки. Все вещи одного цвета — черного. Отличительным знаком является шарф-палантин — он бирюзовый и в клеточку. При себе свердловчанка также носила темный рюкзак.
Людей, которые видели Анну или знают, где та может находиться, волонтеры поискового отряда «Прорыв» просят связаться с замруководителя Игорем (8 9623 165 542), руководителем отряда Натальей (8 9 000 440 220) или сотрудниками ОП-9 (8 3433 564 209).