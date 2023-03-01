15-летняя девочка в клетчатом палантине пропала в Екатеринбурге

О девочке известно, что ее рост составляет 1 метр 72 сантиметра, у нее худощавое телосложение и серо-зеленые глаза. Волосы школьницы короткие, темно-русого цвета. В день исчезновения юная жительница Екатеринбурга была одета в куртку из эко-кожи, джинсы и ботинки. Все вещи одного цвета — черного. Отличительным знаком является шарф-палантин — он бирюзовый и в клеточку. При себе свердловчанка также носила темный рюкзак.