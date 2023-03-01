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200 человек эвакуированы из задымленного ТЦ «Кит» в Нижнем Тагиле

1 марта 2023, 03:35
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сотрудники МЧС вывели из здания торгового центра «Кит» в Нижнем Тагиле 200 человек. Угрозу безопасности создавал дым. Инцидент произошел в вечернее время 28 февраля.

На место случившегося прибыли экипажи спасателей. Специалисты выяснили, что задымление произошло по причине замыкания электропроводки. Проблемы с электричеством не успели привести к возникновению пламени.

Известно, что к месту случившегося задымления в Нижнем Тагиле выезжали 24 сотрудника МЧС, а также 8 пожарных машин. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Студентов медколледжа эвакуировали в Нижнем Тагиле
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Напомним, что 9 февраля в Нижнем Тагиле проходила эвакуация студентов медицинского колледжа. Учащиеся надеялись, что их выводят из здания по причине чьей-то неудачной шутки, а не настоящей угрозы.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Тц#Эвакуация#Пожарные#Происшествия#МЧС
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