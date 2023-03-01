200 человек эвакуированы из задымленного ТЦ «Кит» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
На место случившегося прибыли экипажи спасателей. Специалисты выяснили, что задымление произошло по причине замыкания электропроводки. Проблемы с электричеством не успели привести к возникновению пламени.
Известно, что к месту случившегося задымления в Нижнем Тагиле выезжали 24 сотрудника МЧС, а также 8 пожарных машин. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, что 9 февраля в Нижнем Тагиле проходила эвакуация студентов медицинского колледжа. Учащиеся надеялись, что их выводят из здания по причине чьей-то неудачной шутки, а не настоящей угрозы.