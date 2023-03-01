Авария на путях парализовала трамвайное движение в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
По словам очевидцев, проезжую часть между остановками ДК «Юбилейный» и «Рудоуправление» не поделили две иномарки. Около 17.30 KIA и Ford столкнулись прямо на трамвайных путях. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики скорой помощи.
Мой сын обычно возвращается со школы на трамвае. Сегодня долго ждал вагон, но он так и не пришел. Ребенок пошел пешком. Оказалось, что из-за ДТП трамваи не смогли проехать, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Надежда.
В отделе пропаганды ГИБДД редакции рассказали подробности аварии. В ДТП пострадали два человека. Женщина за рулем автомобиля Ford Focus ехала со стороны улицы Черных в сторону улицы Космонавтов. При развороте она не предоставила преимущество автомобилю Кia Rio, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали пассажирка автомобиля Кia и водитель автомобиля Ford. Они обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
В ведомстве пояснили, что оба водителя были трезвыми. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.