Авария на путях парализовала трамвайное движение в Нижнем Тагиле

В отделе пропаганды ГИБДД редакции рассказали подробности аварии. В ДТП пострадали два человека. Женщина за рулем автомобиля Ford Focus ехала со стороны улицы Черных в сторону улицы Космонавтов. При развороте она не предоставила преимущество автомобилю Кia Rio, который двигался в попутном направлении.