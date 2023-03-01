Банк ДОМ.РФ исследует предпочтения «семейных ипотечников»

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
По словам экспертов банка, наиболее активной возрастной группой были клиенты до 35 лет - более половины кредитов по программе пришлось на них, в то время как в 45% случаев кредиты брали заёмщики в возрасте от 36 до 50 лет.
Программа «Семейная ипотека» является одним из драйверов роста ипотечного портфеля Банка ДОМ.РФ и составляет около трети всех сделок. С момента запуска в 2018 году банк выдал кредитов по программе на сумму более чем 113 млрд рублей, воспользовались ей 27,5 тыс. семей. Объем кредитования семей с детьми продолжает расти, и только в начале 2023 года было заключено порядка 1500 сделок, отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Московский регион, Краснодарский край и Санкт-Петербург лидируют по объему выдачи «Семейной ипотеки». Семьи с детьми в Банке ДОМ.РФ могут взять жилищный кредит со ставкой от 4,8% и получить экономию на процентах в два раза по сравнению со стандартной рыночной ипотекой без государственной поддержки.