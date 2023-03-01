Борьба с курением требует разумного регулирования – врач Александр Розанов

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 06:59
Сохранение общественного здоровья нуждается в целенаправленном регулировании данной сферы, пишет bel.ru..
Согласно статистике ВЦИОМ, за последнюю пятилетку доля курящего населения в России осталась практически неизменной. На данный момент курильщиками являются 33% взрослого населения страны. Исследования ВЦИОМ дают понять, что неэффективно ограничиваться только запретами, считает врач.
В РФ принципов ЗОЖ сейчас придерживается максимум пятая часть населения страны, о чем говорит врач Александр Розанов. Эксперт отмечает, что многие россияне имеют вредные привычки – они не могут бросить курить или придерживаться строгой диеты. Примечательно, что снижение количества курильщиков в стране – именно та мера, которая практически напрямую влияет на уменьшение смертности во всех регионах. Врач считает, что по числу отложенных смертельных исходов отказ от курения даже более эффективен, чем контроль за уровнем холестерина и артериального давления.
Стоит отметить, что к строгим запретам врачей-терапевтов не прислушиваются большинство россиян, которые привыкли к ним и воспринимают их как ничего не значащие формальности. Розанов уверен, что к таким гражданам необходим другой подход – стоит отбросить идею о одномоментном исключении всех факторов риска, а попытаться в первую очередь минимизировать риск в той степени, которую одобряет сам пациент.
По словам Розанова, самый серьезный вред причиняет не никотин, а продукты горения и смолы, которые выделяются при курении. Множество научных экспериментов показали, что горение табака стимулирует образование вредных химических соединений.
Граждане, которые не способны полностью отказаться от курения, сначала могут перейти на альтернативные бездымные способы потребления никотина, включая и устройства для нагревания табака, где никакого горения не происходит, а объем поступающих в организм токсичных соединений минимален.
Эксперт считает, что целью регулирования должен быть призыв к полному отказу от курения. Однако курильщики должны иметь возможность переключиться на менее опасные для здоровья альтернативы и быть полностью осведомлены о таких способах снижения вреда для организма. Александр Розанов призывает отказаться от использования исключительно запретительных мер – система здравоохранения должна предусматривать возможные риски для здоровья всего населения и стараться постепенно нивелировать их самым эффективным способом.