Борьба с курением требует разумного регулирования – врач Александр Розанов

В РФ принципов ЗОЖ сейчас придерживается максимум пятая часть населения страны, о чем говорит врач Александр Розанов. Эксперт отмечает, что многие россияне имеют вредные привычки – они не могут бросить курить или придерживаться строгой диеты. Примечательно, что снижение количества курильщиков в стране – именно та мера, которая практически напрямую влияет на уменьшение смертности во всех регионах. Врач считает, что по числу отложенных смертельных исходов отказ от курения даже более эффективен, чем контроль за уровнем холестерина и артериального давления.