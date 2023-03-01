Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Мобилизованным россиянам, в том числе и жителям Нижнего Тагила, могут начать давать отпуска из зоны спецоперации до дома уже в конце марта. Ранее президент объявлял, что военные могут отдыхать 14 дней раз в полгода. Время на дорогу туда и обратно в эти дни не входит.
Депутаты Нижнего Тагила 28 февраля утвердили новое правило. Теперь некоторых парламентариев будут лишать мандатов за регулярные прогулы. Считаться пропуски будут в течение полугода.
Производство в колониях Свердловской области в прошлом году побило все рекорды — 2,8 млрд рублей. На этот прорыв повлияли западные санкции, а также спрос на дешевую рабочую силу. При этом условия труда заключенных лучше не стали.
По результатам прошлого года в Нижнем Тагиле увеличилось число ДТП, совершенных по вине пьяных водителей. Произошло 184 аварии, в которых 17 водителей были пьяны. В результате погибли 8 человек, а 23 травмировались.
Договор концессии планирует заключить мэрия Нижнего Тагила для строительства новой блочно-модульной газовой котельной в Ленинском районе. На всех городских объектах будет обеспечена антитеррористическая безопасность. Также запланирована реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных методов.