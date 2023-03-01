Мобилизованным россиянам, в том числе и жителям Нижнего Тагила, могут начать давать отпуска из зоны спецоперации до дома уже в конце марта. Ранее президент объявлял, что военные могут отдыхать 14 дней раз в полгода. Время на дорогу туда и обратно в эти дни не входит.