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Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Депутаты из Тагила смогут лишать коллег мандатов, а производство в колониях возросло

1 марта 2023, 15:40
Фото: 1MI
Депутаты из Нижнего Тагила смогут лишать коллег мандатов, а производство в свердловских колониях бьет рекорды. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 1 марта.

Мобилизованным россиянам, в том числе и жителям Нижнего Тагила, могут начать давать отпуска из зоны спецоперации до дома уже в конце марта. Ранее президент объявлял, что военные могут отдыхать 14 дней раз в полгода. Время на дорогу туда и обратно в эти дни не входит.

Первые отпуска для мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут начаться в марте
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Депутаты Нижнего Тагила 28 февраля утвердили новое правило. Теперь некоторых парламентариев будут лишать мандатов за регулярные прогулы. Считаться пропуски будут в течение полугода.

Мандаты заберут у прогульщиков: депутаты Тагила утвердили для себя новые правила
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Производство в колониях Свердловской области в прошлом году побило все рекорды — 2,8 млрд рублей. На этот прорыв повлияли западные санкции, а также спрос на дешевую рабочую силу. При этом условия труда заключенных лучше не стали.

Дешевый труд и миллиардные выручки. Как работают заключенные в Свердловской области
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По результатам прошлого года в Нижнем Тагиле увеличилось число ДТП, совершенных по вине пьяных водителей. Произошло 184 аварии, в которых 17 водителей были пьяны. В результате погибли 8 человек, а 23 травмировались. 

В Нижнем Тагиле становится больше ДТП по вине пьяных водителей
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Договор концессии планирует заключить мэрия Нижнего Тагила для строительства новой блочно-модульной газовой котельной в Ленинском районе. На всех городских объектах будет обеспечена антитеррористическая безопасность. Также запланирована реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных методов.

Строительство новой газовой котельной планируется в Ленинском районе Нижнего Тагила
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