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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Два природных парка в Свердловской области попали на всероссийский конкурс

1 марта 2023, 05:18
Фото: 1MI
Природные парки «Бажовские места» (Сысерть) и «Оленьи ручьи» (поселок Бажуково) будут состязаться за звание лучших в федеральном конкурсе «Маршрут построен». Они участвуют в номинации «Место силы».

Люди могут отдать свой голос за любое количество понравившихся природных объектов. Результаты станут известны весной 2023 года, в апреле. Об этом стало известно из сообщения на сайте премии «Маршрут построен».

Конкурс проводится во второй раз и представляет собой, как уверяют организаторы, «полный путеводитель по всем самым интересным местам нашей огромной страны». Сначала претендентов на титул лучших мест отберут при помощи народного голосования, а после жюри определит победителей среди всех финалистов.

Тагильчане выберут объекты на благоустройство в 2024 году
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Общество#Конкурс#Парки#Премия
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