Два природных парка в Свердловской области попали на всероссийский конкурс

Конкурс проводится во второй раз и представляет собой, как уверяют организаторы, «полный путеводитель по всем самым интересным местам нашей огромной страны». Сначала претендентов на титул лучших мест отберут при помощи народного голосования, а после жюри определит победителей среди всех финалистов.