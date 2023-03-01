Два природных парка в Свердловской области попали на всероссийский конкурс

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Люди могут отдать свой голос за любое количество понравившихся природных объектов. Результаты станут известны весной 2023 года, в апреле. Об этом стало известно из сообщения на сайте премии «Маршрут построен».
Конкурс проводится во второй раз и представляет собой, как уверяют организаторы, «полный путеводитель по всем самым интересным местам нашей огромной страны». Сначала претендентов на титул лучших мест отберут при помощи народного голосования, а после жюри определит победителей среди всех финалистов.