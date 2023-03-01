Экс-футболист «Рубина» привлек внимание топ-клубов Европы

Руководство «Наполи», в свою очередь, не хочет обсуждать возможную сделку по ходу сезона. Боссы итальянского гранда будут рассматривать предложения, если нападающий Виктор Осимхен останется в клубе. Продавать двух лидеров сразу в Неаполе не будут.