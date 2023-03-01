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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Экс-футболист «Рубина» привлек внимание топ-клубов Европы

Сегодня, 12:52
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, выступавший в России за «Рубин» и «Локомотив», попал в сферу интересов «Реала» и «Манчестер Сити».

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, за игроком также следят скауты «ПСЖ» и «Ньюкасла».

Отмечается, что 22-летний полузащитник не спешит покидать команду, хотя, его агент, Мамука Джугели, активно изучает рынок.

Руководство «Наполи», в свою очередь, не хочет обсуждать возможную сделку по ходу сезона. Боссы итальянского гранда будут рассматривать предложения, если нападающий Виктор Осимхен останется в клубе. Продавать двух лидеров сразу в Неаполе не будут.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А Хвича Кварацхелия провел 20 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов, в которых он забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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