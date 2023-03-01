Экс-футболист «Рубина» привлек внимание топ-клубов Европы

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, за игроком также следят скауты «ПСЖ» и «Ньюкасла».
Отмечается, что 22-летний полузащитник не спешит покидать команду, хотя, его агент, Мамука Джугели, активно изучает рынок.
Руководство «Наполи», в свою очередь, не хочет обсуждать возможную сделку по ходу сезона. Боссы итальянского гранда будут рассматривать предложения, если нападающий Виктор Осимхен останется в клубе. Продавать двух лидеров сразу в Неаполе не будут.
Напомним, в нынешнем сезоне Серии А Хвича Кварацхелия провел 20 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов, в которых он забил 2 гола и отдал 4 ассиста.