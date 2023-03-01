Экс-мэр Сухого Лога стал замполпреда свердловского губернатора

В начале 2022 года Валов, который был еще мэром, был согласован на второй срок. Однако он вступил в конфликт с председателем думы Евгением Быковым. В результате 22 апреля 2022 года Быков был отстранен от должности секретаря местного отделения «Единой России». Валов временно исполнял его партийные обязанности.