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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Экс-мэр Сухого Лога стал замполпреда свердловского губернатора

1 марта 2023, 05:07
Фото: 1MI
Бывший глава Сухого Лога Роман Валов с 1 марта 2023 года приступает к работе в должности заместителя управляющего Южным управленческим округом Свердловской области. Должность была учреждена 16 февраля.

Ранее у полпреда губернатора в Южном округе Владимира Шауракса был один заместитель Сергей Бовт.

В начале 2022 года Валов, который был еще мэром, был согласован на второй срок. Однако он вступил в конфликт с председателем думы Евгением Быковым. В результате 22 апреля 2022 года Быков был отстранен от должности секретаря местного отделения «Единой России». Валов временно исполнял его партийные обязанности.

В сентябре 2022 года в Сухом Логу проходили выборы местной думы. В результате Евгений Быков стал спикером думы. Роман Валов претендовал на пост главы города, но его обошел полковник полиции в отставке Рафаил Мингалимов.

Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила назначен на должность и. о. мэра Верхней Салды
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#Ирина Кирилова#Мэр#Назначение#Пост#Должность#Политика#Свердловская область#Новости УрФО#Сухой Лог
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