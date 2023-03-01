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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

KM Residence Prime оказался лучшим жилым комплексом в Нижегородской области

1 марта 2023, 10:38
Фото: km-residence.ru
Результаты градостроительного конкурса жилых комплексов - новостроек «ТОП ЖК - 2023» огласили 28 февраля на Российской строительной неделе - 2023.

Лучшим жилым комплексом Нижегородской области в региональных номинациях стал проект ГК «Каркас Монолит» KM Residence Prime. Конкурс прошел уже в четвертый раз. Об этом информирует newsnn.ru.

В рамках события специалисты выбрали лучшие жилые комплексы в целом по РФ и в каждом из ее регионов. Свыше 1500 проектов жилых комплексов со всего государства боролись за победу в 144 номинациях.

Жюри оценивало конкурсантов по 17 критериям. Эксперты принимали во внимание социальную инфраструктуру, дворовые территории, безопасность, архитектуру, фасад и входные группы, инженерные системы, подъезды, наличие лифтов и среды для маломобильных людей.

Критерии конкурса учитывали требования Стандарта комплексного развития территорий. Его разрабатывали эксперты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и ДОМ.РФ.

ГК «Каркас Монолит» заканчивает работу над KM Residence Prime. Из резиденций объекта открывается красивый вид на стрелку Оки и Волги, что в центре Нижнего Новгорода. Ввести в эксплуатацию KM Residence Prime обещают в третьем квартале нынешнего года.

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