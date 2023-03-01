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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Летающая лыжница из Нижнего Тагила победила на соревнованиях «Дети Азии»

1 марта 2023, 09:38
Фото: Центр спортивной подготовки Свердловской области
Мария Световцева — летающая лыжница, воспитанница СШОР «Аист» в Нижнем Тагиле. Она стала победителем среди девушек на трамплине К-40. II Международные спортивные соревнования «Дети Азии» начались 28 февраля в Кемеровской области, в городе Междуреченске.

Индивидуальные старты прошли в день открытия. Кроме Марии, Нижний Тагил представляли Александр Пушкин и Игнат Мухин. Среди юношей они заняли 7 и 9 места с результатами 192,7 и 182,8 балла соответственно. Также от города выступала Ева Лавская, которая заняла 9 место среди девушек. Ее показатель — 165,6 балла, а победительницы Марии Световцевой — 205,0.

Фото: Центр спортивной подготовки Свердловской области

Данные о выступлении летающих лыжников и оценки жюри опубликовал Центр спортивной подготовки Свердловской области.

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