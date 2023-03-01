Летающая лыжница из Нижнего Тагила победила на соревнованиях «Дети Азии»

Индивидуальные старты прошли в день открытия. Кроме Марии, Нижний Тагил представляли Александр Пушкин и Игнат Мухин. Среди юношей они заняли 7 и 9 места с результатами 192,7 и 182,8 балла соответственно. Также от города выступала Ева Лавская, которая заняла 9 место среди девушек. Ее показатель — 165,6 балла, а победительницы Марии Световцевой — 205,0.