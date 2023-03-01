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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Мандаты заберут у прогульщиков: депутаты Тагила утвердили для себя новые правила

1 марта 2023, 09:15
Фото: TagilCity.ru
Депутаты Нижнего Тагила на заседании городской думы 28 февраля утвердили новое правило, по которому народный избранник будет лишен мандата. Это касается посещаемости заседаний.

Теперь депутаты Нижнего Тагила могут потерять мандант, если будут прогуливать заседания городской думы в течение шести месяцев подряд. Народные избранники единогласно поддержали проект решения гордумы. Теперь изменения будут внесены в Устав города.

Предлагается изменение в статью 24 нашего устава о досрочном прекращении полномочий депутата. Федеральный закон №12 от 6 февраля 2023 года предлагает предусмотреть дополнительное основание для прекращения полномочий депутата в том случае, если депутат отсутствует на заседаниях думы без уважительной причины больше шести месяцев подряд, — пояснил спикер думы Вадим Раудштейн.
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Напомним, экс-спикер думы Алексей Пырин после переезда в Новокузнецк летом 2019 года не посетил ни одного заседания городской думы. Вместо него пост председателя занял действующий спикер Вадим Раудштейн.

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