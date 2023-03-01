Мандаты заберут у прогульщиков: депутаты Тагила утвердили для себя новые правила

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Теперь депутаты Нижнего Тагила могут потерять мандант, если будут прогуливать заседания городской думы в течение шести месяцев подряд. Народные избранники единогласно поддержали проект решения гордумы. Теперь изменения будут внесены в Устав города.
Предлагается изменение в статью 24 нашего устава о досрочном прекращении полномочий депутата. Федеральный закон №12 от 6 февраля 2023 года предлагает предусмотреть дополнительное основание для прекращения полномочий депутата в том случае, если депутат отсутствует на заседаниях думы без уважительной причины больше шести месяцев подряд, — пояснил спикер думы Вадим Раудштейн.
Напомним, экс-спикер думы Алексей Пырин после переезда в Новокузнецк летом 2019 года не посетил ни одного заседания городской думы. Вместо него пост председателя занял действующий спикер Вадим Раудштейн.