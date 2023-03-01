Мерзлякова высказалась о второй волне частичной мобилизации в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
По ее словам, властям необходимо делать все возможное, чтобы она не началась. Также прямо сейчас солдаты в учебных городках проходят боевое слаживание и дополнительное обучение, рассказала омбудсмен во время встречи со студентами УрФУ.
Они представляют собой боевой резерв. Поэтому, как утверждает Мерзлякова, разговоры о второй бессмысленны, пишет It's my city.
Также омбудсмен уверена, что, если такое случится, то в военных городках не будет условий для мобилизованных. Она привела пример, когда раненых в Верхней Туре отправили в несуществующую часть.
Пока президент не объявил вторую волну мобилизации, но все равно, надо улучшать условия в военных частях для мобилизованных, — говорит Татьяна Мерзлякова.
Напомним, что частичную мобилизацию президент России Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года.