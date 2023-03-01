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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Мерзлякова высказалась о второй волне частичной мобилизации в Свердловской области

1 марта 2023, 14:01
Фото: 1MI
Необходимости в объявлении второй волны частичной мобилизации на данный момент нет, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, властям необходимо делать все возможное, чтобы она не началась. Также прямо сейчас солдаты в учебных городках проходят боевое слаживание и дополнительное обучение, рассказала омбудсмен во время встречи со студентами УрФУ.

Они представляют собой боевой резерв. Поэтому, как утверждает Мерзлякова, разговоры о второй бессмысленны, пишет It's my city.

Также омбудсмен уверена, что, если такое случится, то в военных городках не будет условий для мобилизованных. Она привела пример, когда раненых в Верхней Туре отправили в несуществующую часть.

Пока президент не объявил вторую волну мобилизации, но все равно, надо улучшать условия в военных частях для мобилизованных, — говорит Татьяна Мерзлякова.

Напомним, что частичную мобилизацию президент России Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года.

Первые отпуска для мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут начаться в марте
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