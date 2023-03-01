На лыжной базе в Тугулыме вспыхнуло здание администрации

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в ранние утренние часы. Стало известно о пожаре в административном здании на лыжной базе «Дружба» в Тугулыме. Пламя возникло в постройке размером в 200 квадратных метров. ГУ МЧС в Свердловской области сообщило о том, что пламя ограничили в распространении.