На лыжной базе в Тугулыме вспыхнуло здание администрации

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в ранние утренние часы. Стало известно о пожаре в административном здании на лыжной базе «Дружба» в Тугулыме. Пламя возникло в постройке размером в 200 квадратных метров. ГУ МЧС в Свердловской области сообщило о том, что пламя ограничили в распространении.
Известно, что над ликвидацией огня трудятся 4 пожарных машины и 11 сотрудников экстренных служб. О завершении работ огнеборцы не сообщали.
Ранее, вечером 28 февраля, из ТЦ «Кит» в Нижнем Тагиле эвакуировали 200 человек. Причиной стало замыкание электропроводки.