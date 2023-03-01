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На лыжной базе в Тугулыме вспыхнуло здание администрации

1 марта 2023, 07:31
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар возник на лыжной базе «Дружба» в Тугулыме, в здании, где располагается администрация курорта. Огонь охватил 200-метровую территорию.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в ранние утренние часы. Стало известно о пожаре в административном здании на лыжной базе «Дружба» в Тугулыме. Пламя возникло в постройке размером в 200 квадратных метров. ГУ МЧС в Свердловской области сообщило о том, что пламя ограничили в распространении.

Известно, что над ликвидацией огня трудятся 4 пожарных машины и 11 сотрудников экстренных служб. О завершении работ огнеборцы не сообщали.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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#Анна Варнакина#Пожар#Пожарные#Огонь#Лыжная база#Происшествия#Тугулым
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