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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

На СВО погиб 32-летний водитель из Екатеринбурга

1 марта 2023, 09:50
Фото: 1MI
В зоне спецоперации скончался 32-летний житель Екатеринбурга. Мужчина работал водителем.

С Артемом Ивченко простятся 2 марта. На СВО он погиб 12 февраля. Артем трудился в должности водителя в «Водоканале — регионе» в Екатеринбурге пишет Е1.

Возвращения отца семейства дома ждали жена и трехлетний сын. Также о возвращении Артема домой мечтали его родители. В администрации села Клевакинского рассказали, что Артем жил в селе, а погиб на территории ЛНР.

Артем должен был на днях прийти на побывку. Но не получилось домой приехать, - добавили в администрации.

Известно, что Артем окончил сельскую школу, а потом отправился в армию, где служил разведчиком в Алтайском крае. Хоронить солдата будут на Клевакинском кладбище с воинскими почестями.

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