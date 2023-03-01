На СВО погиб 32-летний водитель из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
С Артемом Ивченко простятся 2 марта. На СВО он погиб 12 февраля. Артем трудился в должности водителя в «Водоканале — регионе» в Екатеринбурге пишет Е1.
Возвращения отца семейства дома ждали жена и трехлетний сын. Также о возвращении Артема домой мечтали его родители. В администрации села Клевакинского рассказали, что Артем жил в селе, а погиб на территории ЛНР.
Артем должен был на днях прийти на побывку. Но не получилось домой приехать, - добавили в администрации.
Известно, что Артем окончил сельскую школу, а потом отправился в армию, где служил разведчиком в Алтайском крае. Хоронить солдата будут на Клевакинском кладбище с воинскими почестями.