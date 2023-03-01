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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Найден водитель для школьного автобуса в поселке Чащино под Нижним Тагилом

1 марта 2023, 12:08
Фото: 1MI
Решен вопрос с транспортом в поселок Чащино под Нижним Тагилом, до которого ранее дети добирались через лес. Они ходили по темным дорогам. И чтобы вовремя успеть в школу, вставали очень рано. Для школьного автобуса власти нашли водителя.

Известно, что сейчас он проходит медкомиссию, для того чтобы вскоре приступить к своим обязанностям, пишет ИА «Все Новости». В пресс-службе мэрии отметили, что теперь вакансия закрыта. Помимо медкомиссии, новый водитель сейчас занимается прочими формальными вещами для трудоустройства.

Ранее местные жители пожаловались, что ближайшая остановка от них находится в километре. Это доставляло им неудобство на протяжении многих лет. К тому же они страдали от недостатка автобусов.

Теперь же, пока водитель занимается документами, с 1 марта для школьников организовали транспорт по договору фрахтования с подрядчиком. Микроавтобус утром забирает учеников в поселке Чащино и отвозит до школы №90 и обратно.

Дети из поселка под Нижним Тагилом остались без школьного автобуса
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#Нижний Тагил#Автобус#Водитель#Поселок#Остановка#Транспорт#Елена Озерова
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