Найден водитель для школьного автобуса в поселке Чащино под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Известно, что сейчас он проходит медкомиссию, для того чтобы вскоре приступить к своим обязанностям, пишет ИА «Все Новости». В пресс-службе мэрии отметили, что теперь вакансия закрыта. Помимо медкомиссии, новый водитель сейчас занимается прочими формальными вещами для трудоустройства.
Ранее местные жители пожаловались, что ближайшая остановка от них находится в километре. Это доставляло им неудобство на протяжении многих лет. К тому же они страдали от недостатка автобусов.
Теперь же, пока водитель занимается документами, с 1 марта для школьников организовали транспорт по договору фрахтования с подрядчиком. Микроавтобус утром забирает учеников в поселке Чащино и отвозит до школы №90 и обратно.