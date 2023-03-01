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Published Сегодня, 08:58

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Обглоданную голову пресс-секретаря принесла собака в Петропавловске-Камчатском

1 марта 2023, 08:58
Фото: 1MI

Расчлененное тело пресс-секретаря горсуда нашли в Петропавловске-Камчатском

Тело 38-летнего Дмитрия Арбугаева в момент, когда его нашли в Петропавловске-Камчатском, было обезглавлено. Мужчина исчез ночью на 23 февраля. От него не было никаких известий.

Известно, что исчезновению Дмитрия предшествовал его поход в гости к знакомому. Родственники мужчины начали бить тревогу и обратились к правоохранителям после того, как тот не вернулся домой. Пропавшего без вести разыскивали не только полицейские, но и добровольцы, однако мероприятия оказались безрезультатны.

Обнаружить безжизненное тело смогли только 1 марта. Оно находилось в микрорайоне Сероглазка. Обнаружению тела способствовало то, что голову пресс-секретаря принесла к одному из частных домовладений собака. Прежде часть тела была обглодана, сообщает издание «Новые Известия».

Хозяин дома обратился к полицейским, а те обнаружили тело. Теперь в ситуации, которая случилась в Петропавловске-Камчатском, будут разбираться в СК. На месте уже работают эксперты.

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