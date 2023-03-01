Обглоданную голову пресс-секретаря принесла собака в Петропавловске-Камчатском

Известно, что исчезновению Дмитрия предшествовал его поход в гости к знакомому. Родственники мужчины начали бить тревогу и обратились к правоохранителям после того, как тот не вернулся домой. Пропавшего без вести разыскивали не только полицейские, но и добровольцы, однако мероприятия оказались безрезультатны.