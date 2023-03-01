Пара педофилов осуждена за групповое изнасилование ребенка в Нижнем Тагиле

Оба обвинялись по п. «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет). Мужчина также обвинялся по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование).



Обвиняемого приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима и 1,5 годам ограничения свободы, а женщину – на 12 лет колонии общего режима и ограничение свободы на год.