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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Пара педофилов осуждена за групповое изнасилование ребенка в Нижнем Тагиле

1 марта 2023, 14:37
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле осуждена пара педофилов. Их обвиняют в изнасиловании ребенка.

Приговор им вынес Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. По данным АН «Между строк», судили 25-летнего мужчину и 20-летнюю девушку. 

Оба обвинялись по п. «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет). Мужчина также обвинялся по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Обвиняемого приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима и 1,5 годам ограничения свободы, а женщину – на 12 лет колонии общего режима и ограничение свободы на год.

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#Елена Озерова#Дети#Изнасилование#Педофилия#Суд#Приговор#Криминал#Нижний Тагил
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