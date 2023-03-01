На данный момент точный порядок предоставления и как будет осуществляться оплата — неизвестно. Ранее на портале Объясняем.рф заявляли, что мобилизованным полагаются отпуска — 30 дней в году. При этом отправиться в них они могут в соответствии с графиком, который составляется командиром подразделения.