Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Отпускникам будет предоставлено 14 дней, чтобы побывать дома. При этом время на дорогу учитываться не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию.
На данный момент точный порядок предоставления и как будет осуществляться оплата — неизвестно. Ранее на портале Объясняем.рф заявляли, что мобилизованным полагаются отпуска — 30 дней в году. При этом отправиться в них они могут в соответствии с графиком, который составляется командиром подразделения.
По словам депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова, сейчас командиры воинских подразделений по-разному дают информацию гражданам. Кто-то отпускает бойцов, а кто-то — нет.
Обратился к Министру обороны с просьбой дать разъяснение по ряду вопросов, касающихся темы отпуска участников СВО. Люди ждут конкретики, определенности. Люди волнуются. Необходимо внести ясность, — сообщил Иванов в своем Telegram-канале.
Частичная мобилизация в России была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Таким образом, 21 марта 2023 года исполнится ровно шесть месяцев с момента ее начала. Всего в рамках частичной мобилизации в зону СВО были отправлены 300 тысяч человек.