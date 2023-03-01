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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Первые отпуска для мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут начаться в марте

1 марта 2023, 11:02
Фото: 1MI
Мобилизованным россиянам, в том числе и жителям Нижнего Тагила, могут начать предоставлять отпуска из зоны СВО уже в конце марта.

Отпускникам будет предоставлено 14 дней, чтобы побывать дома. При этом время на дорогу учитываться не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию.

На данный момент точный порядок предоставления и как будет осуществляться оплата — неизвестно. Ранее на портале Объясняем.рф заявляли, что мобилизованным полагаются отпуска — 30 дней в году. При этом отправиться в них они могут в соответствии с графиком, который составляется командиром подразделения.

По словам депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова, сейчас командиры воинских подразделений по-разному дают информацию гражданам. Кто-то отпускает бойцов, а кто-то — нет.

Обратился к Министру обороны с просьбой дать разъяснение по ряду вопросов, касающихся темы отпуска участников СВО. Люди ждут конкретики, определенности. Люди волнуются. Необходимо внести ясность, — сообщил Иванов в своем Telegram-канале.
Фото: Максим Иванов

Частичная мобилизация в России была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Таким образом, 21 марта 2023 года исполнится ровно шесть месяцев с момента ее начала. Всего в рамках частичной мобилизации в зону СВО были отправлены 300 тысяч человек.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Нижний Тагил#Спецоперация#Мобилизованные#Отпуск#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Владимир Путин
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