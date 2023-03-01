По обвинению в теракте арестованы студенты из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
Арест студентам назначен сроком на два месяца, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда.
Известно, что по решению суда первый юноша должен пробыть под стражей до 25 апреля, а второй на два дня дольше — до 27 апреля. Адвокат планирует обжаловать данное постановление.
Одному уже предъявили обвинение в теракте, а второму — в помощи террористам. Следствие полагает, что они могут быть как-то связаны с ВСУ.
Подробности того, в чем обвияняются молодые люди, не разглашаются. А по данным telegram-канала Shot 25 февраля был задержан студент, подозреваемый в подготовке диверсии против ОКБ «Новатор».