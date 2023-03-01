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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

По обвинению в теракте арестованы студенты из Екатеринбурга

1 марта 2023, 10:02
Фото: 1MI
Двух студентов из Екатеринбурга арестовали. Из подозревают в подготовке теракта и помощи ВСУ.

Арест студентам назначен сроком на два месяца, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда.

Известно, что по решению суда первый юноша должен пробыть под стражей до 25 апреля, а второй на два дня дольше — до 27 апреля. Адвокат планирует обжаловать данное постановление.

Одному уже предъявили обвинение в теракте, а второму — в помощи террористам. Следствие полагает, что они могут быть как-то связаны с ВСУ.

Подробности того, в чем обвияняются молодые люди, не разглашаются. А по данным telegram-канала Shot 25 февраля был задержан студент, подозреваемый в подготовке диверсии против ОКБ «Новатор».

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#Екатеринбург#Арест#Студенты#Адвокат#Суд#Криминал#Новости УрФО
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