Пособие на погребение увеличено в Нижнем Тагиле на 12%

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В прошлом году пособие составляло 8 тысяч рублей, соответственно сумма увеличена на 12%. Оформление документов также будет осуществляться бесплатно.
Родственникам умершего будет компенсировано 2 117 рублей на приобретение гроба и предметов для погребения. За перевозку останков на кладбище или в крематорий возвратят 2 098 рублей. 4 746 рублей выделяется на погребение или кремацию с выдачей урны с прахом.
Такая же общая сумма пособия определена и на похороны тагильчан, у которых нет родных и близких. В этом случае деньги получит ритуальная фирма, которая будет заниматься организацией погребения.
Напомним, на кладбище Пихтовые горы в Нижнем Тагиле будут вырублены деревья для захоронения военных, погибших на СВО.