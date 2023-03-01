Пособие на погребение увеличено в Нижнем Тагиле на 12%

Родственникам умершего будет компенсировано 2 117 рублей на приобретение гроба и предметов для погребения. За перевозку останков на кладбище или в крематорий возвратят 2 098 рублей. 4 746 рублей выделяется на погребение или кремацию с выдачей урны с прахом.