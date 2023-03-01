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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Пособие на погребение увеличено в Нижнем Тагиле на 12%

1 марта 2023, 14:40
Фото: 1MI
С 1 февраля 2023 года в Нижнем Тагиле стоимость пособия на погребение составляет 8 962 рубля. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

В прошлом году пособие составляло 8 тысяч рублей, соответственно сумма увеличена на 12%. Оформление документов также будет осуществляться бесплатно.

Родственникам умершего будет компенсировано 2 117 рублей на приобретение гроба и предметов для погребения. За перевозку останков на кладбище или в крематорий возвратят 2 098 рублей. 4 746 рублей выделяется на погребение или кремацию с выдачей урны с прахом.

Такая же общая сумма пособия определена и на похороны тагильчан, у которых нет родных и близких. В этом случае деньги получит ритуальная фирма, которая будет заниматься организацией погребения.

Напомним, на кладбище Пихтовые горы в Нижнем Тагиле будут вырублены деревья для захоронения военных, погибших на СВО.

33 дерева вырубят на кладбище в Нижнем Тагиле для захоронения участников СВО
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#Евгения Сафина#Стоимость#Похороны#Постановление#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев
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