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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Рабочий и полицейский подрались в Верхней Салде из-за собак

1 марта 2023, 07:05
Фото: 1MI
Заводчанин Роман Соколов (трудится термистом на производстве) и сотрудник правоохранительных органов Михаил Шестаков устроили драку 8 октября 2022 года, но их дело не завершено до сих пор. В этой истории обоих мужчин покусали собаки.

Роман вместе с супругой и стаффордом Тарасом гуляли и проходили мимо дома Михаила. До этого пес полицейского искусал заводчанина, и тому пришлось ставить прививки от бешенства. Тогда свердловчанин не стал писать заявление и не требовал компенсации ущерба, так как коллеги правоохранителя убедили в бесперспективности этого метода. Когда мужчина снова увидел лайку Шестакова, тот попросил придержать животное, однако между полицейским и заводчанином возникла драка. Также стычка возникла и между женами конфликтующих сторон.

По версии правоохранителя, Соколов напал на него во время ремонтных работ на земельном участке, предварительно распространяя словесные угрозы и натравливая собаку. В итоге также возникла драка, в ходе которой Шестаков получил собачий укус в ягодицу. Далее, при помощи прохожего, правоохранитель скинул нападавшего и надел на того наручники.

Оба участника драки подали заявление в ОП и прошли судмедэкспертизы. Оба получили легкие травмы. СК не стал возбуждать дела ни по одному, ни по другому заявлению, сообщает Е1.

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#Верхняя Салда#Происшествия#Драка#Полицейский#Собаки#Анна Варнакина
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