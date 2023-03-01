Рабочий и полицейский подрались в Верхней Салде из-за собак

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Роман вместе с супругой и стаффордом Тарасом гуляли и проходили мимо дома Михаила. До этого пес полицейского искусал заводчанина, и тому пришлось ставить прививки от бешенства. Тогда свердловчанин не стал писать заявление и не требовал компенсации ущерба, так как коллеги правоохранителя убедили в бесперспективности этого метода. Когда мужчина снова увидел лайку Шестакова, тот попросил придержать животное, однако между полицейским и заводчанином возникла драка. Также стычка возникла и между женами конфликтующих сторон.
По версии правоохранителя, Соколов напал на него во время ремонтных работ на земельном участке, предварительно распространяя словесные угрозы и натравливая собаку. В итоге также возникла драка, в ходе которой Шестаков получил собачий укус в ягодицу. Далее, при помощи прохожего, правоохранитель скинул нападавшего и надел на того наручники.
Оба участника драки подали заявление в ОП и прошли судмедэкспертизы. Оба получили легкие травмы. СК не стал возбуждать дела ни по одному, ни по другому заявлению, сообщает Е1.