Рабочий и полицейский подрались в Верхней Салде из-за собак

Роман вместе с супругой и стаффордом Тарасом гуляли и проходили мимо дома Михаила. До этого пес полицейского искусал заводчанина, и тому пришлось ставить прививки от бешенства. Тогда свердловчанин не стал писать заявление и не требовал компенсации ущерба, так как коллеги правоохранителя убедили в бесперспективности этого метода. Когда мужчина снова увидел лайку Шестакова, тот попросил придержать животное, однако между полицейским и заводчанином возникла драка. Также стычка возникла и между женами конфликтующих сторон.