Родители школьников в Екатеринбурге заявили о проверке телефонов полицией

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Сразу несколько родителей сообщили, что у их детей в классах накануне прошли подобные профилактические беседы, пишет Е1.
У моей дочери в школе тоже сегодня полиция проверяла телефоны, в девятых классах. Я против такой практики. Администрация написала, чтобы не беспокоились: проверяют на «вступление в сомнительные сообщества», - написала одна из родительниц на форуме.
По словам юриста Юлии Федотовой, для такого рода проверки телефонов правоохранителям необходимо составить ряд документов: материал проверки и протокол. Тогда такая процедура будет соответствовать закону.