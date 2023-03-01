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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Родители школьников в Екатеринбурге заявили о проверке телефонов полицией

1 марта 2023, 10:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полицейские проверяют телефоны у учеников школ. Таким образом правоохранители узнают, состоят ли подростки в такого рода сообществах. Такую версию выдвинули родители учеников.

Сразу несколько родителей сообщили, что у их детей в классах накануне прошли подобные профилактические беседы, пишет Е1.

У моей дочери в школе тоже сегодня полиция проверяла телефоны, в девятых классах. Я против такой практики. Администрация написала, чтобы не беспокоились: проверяют на «вступление в сомнительные сообщества», - написала одна из родительниц на форуме.

По словам юриста Юлии Федотовой, для такого рода проверки телефонов правоохранителям необходимо составить ряд документов: материал проверки и протокол. Тогда такая процедура будет соответствовать закону.

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#Елена Озерова#Дети#Екатеринбург#Телефоны#Школа#Школьники#Общество#Новости УрФО
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