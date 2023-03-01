Штангист из Нижнего Тагила занял призовое место на первенстве России

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Матвей Миронов, который обучается в СШ «Юность» стал третьим в тежелоатлетическом толчке. Малую бронзовую медаль он получил в категории юношей до 96 кг. Спортсмен поднял штангу весом 145 кг. Об этом сообщает департамент спорта, физкультуры и молодежной политики Нижнего Тагила.
Его тренером является Юрий Клещевнико. Известно, что по результатам двоеборья Матвей не прошел в тройку призеров.
Ранее на первенстве Свердловской области он добился установления сразу трех региональных рекордов.
Спортом Матвей занимается на протяжении девяти лет. Ранее он пробовал свои силы в разных единоборствах и легкой атлетике.