Штангист из Нижнего Тагила занял призовое место на первенстве России

Матвей Миронов, который обучается в СШ «Юность» стал третьим в тежелоатлетическом толчке. Малую бронзовую медаль он получил в категории юношей до 96 кг. Спортсмен поднял штангу весом 145 кг. Об этом сообщает департамент спорта, физкультуры и молодежной политики Нижнего Тагила.



Его тренером является Юрий Клещевнико. Известно, что по результатам двоеборья Матвей не прошел в тройку призеров.



Ранее на первенстве Свердловской области он добился установления сразу трех региональных рекордов.