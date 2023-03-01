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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Штангист из Нижнего Тагила занял призовое место на первенстве России

1 марта 2023, 14:16
Фото: Департамент спорта, физкультуры и молодежной политики Нижнего Тагила.
На первенстве России одним из призеров стал штангист из Нижнего Тагила. Соревнования состоялось в Выборге. Состязались в тяжелой атлетике юноши в возрасте до 17 лет.

Матвей Миронов, который обучается в СШ «Юность» стал третьим в тежелоатлетическом толчке. Малую бронзовую медаль он получил в категории юношей до 96 кг. Спортсмен поднял штангу весом 145 кг. Об этом сообщает департамент спорта, физкультуры и молодежной политики Нижнего Тагила.

Его тренером является Юрий Клещевнико. Известно, что по результатам двоеборья Матвей не прошел в тройку призеров.

Ранее на первенстве Свердловской области он добился установления сразу трех региональных рекордов.

Спортом Матвей занимается на протяжении девяти лет. Ранее он пробовал свои силы в разных единоборствах и легкой атлетике.

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#Нижний Тагил#Спорт#Атлетика#Медаль#Спортсмен#Соревнования#Елена Озерова
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