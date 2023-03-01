Сирены не завоют в Нижнем Тагиле по вине хакеров

Проверку сирен отменили в Свердловской области из-за хакерских атак

В связи со случаями хакерских атак, по вине которых по телевидению и радио на территории всей России (в том числе Свердловской области и Нижнего Тагила) передается ложная информация, была отменена запланированная комплексная проверка системы оповещения 1 марта.