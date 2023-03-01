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Сирены не завоют в Нижнем Тагиле по вине хакеров

1 марта 2023, 04:00
Фото: 1MI

Проверку сирен отменили в Свердловской области из-за хакерских атак

В связи со случаями хакерских атак, по вине которых по телевидению и радио на территории всей России (в том числе Свердловской области и Нижнего Тагила) передается ложная информация, была отменена запланированная комплексная проверка системы оповещения 1 марта.

О необходимости отмены плановых мероприятий сообщили редакции TagilCity.ru в мэрии Нижнего Тагила. Соответствующее решение принято МЧС России. Новая дата проверки сирен в данный момент неизвестна.

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Напомним, что 28 февраля по стране прокатилась череда взломов телевидения и радио. На каналах россияне наблюдали информацию о необходимости проследовать в укрытие из-за воздушной угрозы. Версию хакерского взлома подтвердили официальные ведомства.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Свердловская область#Происшествия#Хакеры#Хакерская атака#Взлом#Сирены
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