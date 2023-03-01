Сирены не завоют в Нижнем Тагиле по вине хакеров

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О необходимости отмены плановых мероприятий сообщили редакции TagilCity.ru в мэрии Нижнего Тагила. Соответствующее решение принято МЧС России. Новая дата проверки сирен в данный момент неизвестна.
Напомним, что 28 февраля по стране прокатилась череда взломов телевидения и радио. На каналах россияне наблюдали информацию о необходимости проследовать в укрытие из-за воздушной угрозы. Версию хакерского взлома подтвердили официальные ведомства.