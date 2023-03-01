Сообщения о холере в воде начали получать жители Свердловской области

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Управление Роспотребнадзора поставило на контроль безопасность питьевой воды в стране. Ведомство сообщает, что были проведены лабораторные исследования проб воды, в ходе изучения которых возбудителя опасной инфекции — холерного вибриона — обнаружено не было, а все необходимые показатели остались в пределах нормы.
Холера на территории России не распространяется давно, а единичные случаи были ввезены из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, сообщает Роспотребнадзор в Свердловской области.