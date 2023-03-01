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Published Сегодня, 05:50

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Updated Сегодня, 05:52

Сообщения о холере в воде начали получать жители Свердловской области

1 марта 2023, 05:50
Фото: 1MI

Роспотребнадзор опроверг наличие холеры в воде Свердловской области

В социальных сетях и мессенджерах жители Свердловской области и всей России начали распространять информацию о том, что в воде якобы обнаружена холера. Роспотребнадзор сообщает: это фейк (недостоверная информация).

Управление Роспотребнадзора поставило на контроль безопасность питьевой воды в стране. Ведомство сообщает, что были проведены лабораторные исследования проб воды, в ходе изучения которых возбудителя опасной инфекции — холерного вибриона — обнаружено не было, а все необходимые показатели остались в пределах нормы.

Холера на территории России не распространяется давно, а единичные случаи были ввезены из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, сообщает Роспотребнадзор в Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Экология#Холера#Болезнь#Вода#Роспотребнадзор
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