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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Сроки перепрограммирования счетчиков на свет названы в Свердловской области

1 марта 2023, 07:56
Фото: 1MI
На вопрос о том, сколько времени займет перепрограммирование счетчиков на электричество, ответил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

С его слов, процедура займет от полугода до двух лет, а конечные сроки будут зависеть от количества заявок от пользователей услуг. Министр сделал заявление в эфире телеканала «ОТВ». Он также рассказал, что жителям домов со множеством квартир одноставочный тариф может быть более выгодным, чем двухставочный.

Смирнов уверяет: в случае, если каждый пользователь, которому целесообразно сменить тариф на «день-ночь», сделает соответствующий запрос, то его реализуют за 6-8 месяцев. Также министр подчеркнул, что перепрограммирование будет бесплатным.

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#Анна Варнакина#ЖКХ#Тариф#Новый тариф#Тарифы на электричество в Нижнем Тагиле и Свердловской области#Счетчики#Свердловская область#Общество
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