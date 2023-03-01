Сроки перепрограммирования счетчиков на свет названы в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
С его слов, процедура займет от полугода до двух лет, а конечные сроки будут зависеть от количества заявок от пользователей услуг. Министр сделал заявление в эфире телеканала «ОТВ». Он также рассказал, что жителям домов со множеством квартир одноставочный тариф может быть более выгодным, чем двухставочный.
Смирнов уверяет: в случае, если каждый пользователь, которому целесообразно сменить тариф на «день-ночь», сделает соответствующий запрос, то его реализуют за 6-8 месяцев. Также министр подчеркнул, что перепрограммирование будет бесплатным.