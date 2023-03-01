Сроки перепрограммирования счетчиков на свет названы в Свердловской области

С его слов, процедура займет от полугода до двух лет, а конечные сроки будут зависеть от количества заявок от пользователей услуг. Министр сделал заявление в эфире телеканала «ОТВ». Он также рассказал, что жителям домов со множеством квартир одноставочный тариф может быть более выгодным, чем двухставочный.