Строительство новой газовой котельной планируется в Ленинском районе Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году, утвердил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В ближайшее время будет размещена информация о проведении торгов.
Ориентировочная стоимость объектов составляет 1,8 миллиарда рублей. Помимо строительства новой котельной планируется реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных и современных технологий по тепловой изоляции трубопроводов в Ленинском и Тагилстроевском районах города.
Кроме того, на объектах теплоэнергетического комплекса будут обустроены инженерно-технические средства охраны котельных, чтобы обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность.