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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Строительство новой газовой котельной планируется в Ленинском районе Нижнего Тагила

1 марта 2023, 14:33
Фото: 1MI
Договор концессии планирует заключить администрация Нижнего Тагила для строительства новой блочно-модульной газовой котельной в Ленинском районе и обеспечения антитеррористической безопасности на объектах теплоснабжения.

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году, утвердил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В ближайшее время будет размещена информация о проведении торгов.

Ориентировочная стоимость объектов составляет 1,8 миллиарда рублей. Помимо строительства новой котельной планируется реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных и современных технологий по тепловой изоляции трубопроводов в Ленинском и Тагилстроевском районах города.

Кроме того, на объектах теплоэнергетического комплекса будут обустроены инженерно-технические средства охраны котельных, чтобы обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность.

Строительство новой котельной планируется в Черноисточинске под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Нижний Тагил#Котельная#Строительство#Администрация Нижнего Тагила#Свердловская область#Владислав Пинаев
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